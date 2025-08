Nelson Semedo: 'Fenerbahçe Türkiye'nin En Büyük Kulübü'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, takımdaki adaptasyon sürecinin olumlu geçtiğini aktararak, "Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi çok iyi bir şekilde tanıyordum. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü" dedi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe'de yeni transfer Nelson Semedo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini ve sarı-lacivertlileri seçmesinin detaylarını anlatan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'de çok iyi karşılandığının altını çizerek "Buradaki ilk günlerim oldukça iyi geçti. Takım arkadaşlarım da burada beni çok iyi karşıladılar. Böyle olduğunda tabii ki adaptasyonunuz daha kolay oluyor. Zaten buraya gelmeden önce de tanıdığım bazı kişilerle konuşmuştum. Onlardan biri de kondisyonerimiz Antonio. Kendisini daha önceden tanıyordum. Aynı şekilde Talisca'yı da tanıyordum. Gelmeden önce onlarla konuşmuştum ama sadece onlar değil, tüm takım arkadaşlarım beni çok iyi şekilde karşıladılar. Geçen gün ilk takım idmanıma çıktım ve kendimi çok iyi hissettim. Sanki yeni gelmiş gibi değil de uzun süredir buradaymışım gibi hissettim" diye konuştu.

"Burası Türkiye'nin en büyük kulübü"

Fenerbahçe'ye transfer sürecine değinen 31 yaşındaki futbolcu, "Talisca'yla konuştuğumda zaten buraya geleceğim kesinleşmişti. Kesinleşmeden önce kendisiyle konuşmamıştım ama zaten buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi çok iyi bir şekilde tanıyordum. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda Mourinho gibi Portekiz'den dünya futbolunda çok önemli referans olan bir teknik direktörün burada olması da çok güzel ve önemliydi benim için. Başka imkanlar da vardı ama menajerime Fenerbahçe'ye gelmek istediğimi, şampiyonluk için savaşmak istediğimi, şampiyonluklar kovalayan bir takımda oynamak istediğimi söyledim. Bunun için de şu anda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. İngiltere'den de teklif vardı, başka teklifler vardı fakat ben kabul etmedim. Premier Lig'den böyle bir teklif geldiği zaman çoğu oyuncu için reddetmesi zordur ama ben buraya gelmek istediğime karar verdim. Opsiyonlarım arasında benim için en iyisi Fenerbahçe'ydi" şeklinde konuştu.

"Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmalarımızı sürdürmek"

Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçıyla ilgili ise Semedo, "Şampiyonlar Ligi eleme maçı olması sebebiyle bizler için çok önemli bir maç. Hepimiz zaten o turnuvada yer almak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da o turnuvada yer almanın bizler için önemini konuştuk. Tabii ki her oyuncu için motivasyon. Bu sene o turnuvada yer alabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için hepimizin yüzde 100'ünü değil, yüzde 200'ünü vermesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşabilecek bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmalarımızı sürdürmek" açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların desteğine vurgu yapan Portekizli oyuncu, "Taraftarlarımızı çok iyi tanıyorum. Tabii ki o statta taraftarlarımızın önünde daha önce forma giymedim ama onların ne kadar tutkulu, inançlı ve takım için nasıl itici güç olduklarını biliyorum. Umarım bu şekilde devam ederler çünkü bizim bu sezon onlara hiçbir sezon olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hep birlikte güzel hedefler başarabiliriz diye düşünüyorum. Ligi, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ama bunları başarabilmek için birlik olmamız gerek. Tabii ki biz oyuncuların da ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ki hem onlar bizimle gurur duysunlar hem de biz onlara mutluluk yaşatabilelim" değerlendirmesinde bulundu.

Nelson Semedo saha içerisinde motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalıştığını ise şu sözlerine şöyle devam etti:

"Maç boyunca kafamda o an başka hiçbir şey olmuyor. Sadece işime, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımımızın istediği sonucu yani galibiyeti almaya odaklanıyorum. Saha dışında sakin biriyim. Değmeyen şeylere canını sıkan birisi değilim. Pozitif biri olmaya çalışıyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde farklı bir Nelson oluyor."

"Bu kulüp kupalar kazanmayı hak ediyor"

Son olarak taraftarlara mesajını ileten Semedo, "Her zaman bizim yanımızda olun, bizim için itici güç olun. Bizler futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, her zaman maksimum performansımızı sergileyeceğiz ama onların varlığı bizim için çok önemli. Bu kulüp kupalar kazanmayı hak ediyor, bu kulüp Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmayı hak ediyor ki biz de bunun için zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı başarabilmek için oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ondan sonra da yıl boyunca ana hedefimiz için çalışacağız, bu da tabii ki lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Bu yolda onlara ihtiyacımız var. Çünkü bu uzun yolculukta onlar bu başarıda çok önemli bir pay sahibi olacaklar ve eminim ki bizler de saha içerisinde onların göstermiş oldukları sevgi ve güvene en iyi şekilde karşılık vereceğiz. Başarılı olabilmek için onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her zaman yanımızda olmalarını rica ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL