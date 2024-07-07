Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK

Müsabakada ilk gol 35. dakikada geldi. Arda Güler'in ortasına kale sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Samet Akaydin, topu ağlara gönderdi ve takımımızı 1-0 öne geçirdi.

6 DAKİKADA DAĞILDIK

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yarı finale yükselen taraf Hollanda oldu. Millilerin EURO 2024 macerası ise sona erdi.

SON ANLARDA DÜNYALARI KAÇIRDIK

Mücadeleye damga vuran isim ise Hollanda'nın kalecisi Verbruggen oldu. Verbruggen, son anlarındaki kurtarışlarıyla takımına yarı finali getirdi.

İşteVerbruggen'in o kurtarışları;