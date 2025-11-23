Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.

ÖNCE PENALTI DAHA SONRASINDA GOL

Beşiktaş 55. dakikada penaltı kazandı. Cengiz Ünder'in müthiş pasında ceza sahası içine giren El Bilal Toure yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Milli oyuncu, bu sezonki dördüncü golünü attı.

SKORA EŞİTLİK GELDİ

66. dakikada Cherif Ndiaye ile skora eşitlik geldi. Cengiz Ünder'in hatalı pasında golcü oyuncu Ndiaye araya girdi. Ndiaye, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ve kalecinin sağından topu ağlara yolladı.

KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 21'e, Samsunspor ise 24'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.