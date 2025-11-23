Haberler

Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı

Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü penaltıdan Cengiz Ünder, kırmızı-beyazlıların golü ise Cherif Ndiaye'den geldi.

  • Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Beşiktaş'ın golünü Cengiz Ünder penaltıdan attı.
  • Samsunspor'un golünü Cherif Ndiaye kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

ERSİN GOLE İZİN VERMEDİ

13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.

Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı

ÖNCE PENALTI DAHA SONRASINDA GOL

Beşiktaş 55. dakikada penaltı kazandı. Cengiz Ünder'in müthiş pasında ceza sahası içine giren El Bilal Toure yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Milli oyuncu, bu sezonki dördüncü golünü attı.

Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı

SKORA EŞİTLİK GELDİ

66. dakikada Cherif Ndiaye ile skora eşitlik geldi. Cengiz Ünder'in hatalı pasında golcü oyuncu Ndiaye araya girdi. Ndiaye, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ve kalecinin sağından topu ağlara yolladı.

Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı

KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 21'e, Samsunspor ise 24'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

koskoca klüp başkanı ve hocası oturtup takımın en etkili oyuncusunu boşa çıkarmak için elinden geleni yaptı al işte sana sonuç . Sergen TV lerde atıp tutuyordu nasılmış

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bende ayni sizin gibi düşünüpnyazmoştım. Rahat Silva peşine adam takıp oyuncu eksiltirken Sergen Beye çok geldi. Kim suçlu kimbilir.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Beşiktaş yavan ekmek gibi, ne tadı var ne tuzu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

İşini bilmeyen kasap sözü aklıma geldi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 363.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.