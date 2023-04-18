Sebebi çok konuşulacak! Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan bir kez daha alınabilir

10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir. İngiliz basını, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'de huzursuz bir ortam olduğu ve kim kazanırsa kazansın bu ortamın devam edebileceği belirtti. Bunun sonucu olarak da UEFA'nın finalin adresini değiştirebileceği iddia edildi. UEFA, daha önce Şampiyonlar Ligi finalini iki kez İstanbul'dan almıştı.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için bomba bir iddia ortaya atıldı.

FİNAL, İSTANBUL'DAN ALINABİLİR

İngiliz basınından Independent'te yer alan habere göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir.

SEÇİMİ BAHANE GÖSTEREBİLİRLER

Haberde seçim nedeniyle İstanbul ve Türkiye'de huzursuz bir ortam olduğu ve seçimi kim kazanırsa kazansın bu ortamın devam edebileceği belirtildi. Bu sebeple UEFA'nın finalin oynanacağı yeri değiştirebileceği iddia edildi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ İSTANBUL'DAN ALDILAR

2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final pandemi nedeniyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmıştı. 1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrine verilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'daki finalinde kullanılacak top: