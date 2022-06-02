Ne yaptın sen Messi ? Dev finalde İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti - Haberler

COPA America şampiyonu Arjantin ile EURO 2020 şampiyonu İtalya, kozlarını Wembley'de paylaştı. 3.kez düzenlenen ve Büyük Final adı verilen bu organizasyonda kazanan taraf Messili Arjantin oldu.

ARJANTİN RAHAT KAZANDI

Büyük Final'de kazanan Arjantin oldu. COPA America şampiyonu, İtalya karşısında rahat kazandı. 3-0 sona eren mücadelede golleri; Martinez, Di Maria ve Dybala kaydetti. Maçın yıldızı Lionel Messi ise 90 dakikayı 2 asistle ile noktaladı.

MESSİ'NIN PERFORMANSI YANKI UYANDIRDI

35 yaşındaki yıldız, dün akşam oynadığı futbolla, futbolseverleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Asistlerinin yanı sıra 90 dakika boyunca yaptığı başarılı dribblinglerle hala üst seviyede olduğunu tüm dünyaya ispat etti. Messi'nin resital sunduğu maçın en dikkat çekici sekanslarından biri ise 65.dakikada yaşandı. Kendi yarı sahasından pres yaparak kaptığı top ile birlikte tüm rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına giren dünya yıldızı, kaleci Donnarumma'yı geçemese de izleyenleri mest etmeyi başardı.

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport