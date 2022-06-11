Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu - Haberler

Ne yaptın Merih, sakin ol! Milli futbolcumuz az kalsın kameramanı hastanelik ediyordu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg'a konuk oldu. Mücadelenin 21. dakikasında Merih Demiral, topun dışarıya çıkmasını engellemek isterken ölçüyü kaçırınca, yerde kayarak önce köşe gönderini yerinden çıkardı ardından ise saha kenarındaki kameramana vurdu. Pozisyonda milli futbolcu ayağını son anda çekerek kameramanın ciddi bir sakatlık yaşamasının önüne geçti.
Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede Merih Demiral'ın bir pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu.
MERİH DEMİRAL, KAMERAMANI SAKATLIYORDU
Karşılaşmanın 21. dakikasında dışarı çıkan topu sahada tutmak isteyen Merih Demiral, müdahalesinde başarısız olunca köşe gönderine çarptı. Köşe gönderini yerinden sökerek saha kenarındaki kameramanın üzerine giden milli futbolcu az kalsın büyük bir sakatlığa sebep olacaktı. Son anda ayaklarını çeken Merih, kameramanın büyük bir sakatlık yaşamasına engel oldu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, bazı futbolseverler Merih Demiral'ın müdahalesini abartılı ve gereksiz buldu.
İşte o anlar: