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Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu?

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Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transferi hakkında belirsizlikler devam ediyor. 23 Ağustos'ta sağlık kontrolü ve imza için İngiltere'ye giden Kadıoğlu, ne bir imza attı ne de Brighton formalı bir fotoğraf paylaştı. Kadıoğlu'nun neden hala imza atmadığı büyük merak konusu oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 23 Ağustos'ta Brighton'a imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Ancak o tarihten beri Ferdi Kadıoğlu ne imzayı attı ne de Brighton formalı bir fotoğraf paylaştı. Ferdi, 23 Ağustos'ta saat 20.30 uçuşuyla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İngiltere'ye uçtu.

GÖZLERDEN KAYBOLDU

Fakat, İngiliz ekibi Brighton ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedilen Ferdi gözlerden kayboldu. Haftasonunu İngiltere'de geçirdiği düşünülen Ferdi'nin sağlık kontrolüne giderken görüntüleri yayınlansa da genç yıldız henüz Brighton'a imza atmadı. Brighton'ın resmi hesabından da Ferdi'ye dair bir paylaşımda bulunulmadı.

Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu?

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

23 Ağustos Cuma akşamı İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun 27 Ağustos gündüz saatleri itibariyle hala Brighton'a imza atmış olmaması dikkat çekti. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrıca Instagram hesabından da hala Fenerbahçe ismini silmediği ve profil fotoğrafını değiştirmediği görüldü.

Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu?

TARİHİN EN PAHALISI OLACAK

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a imza atması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olması bekleniyor. Bundan önceki transfer Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'di. Boey transferinde Bayern Münih "Sarı Kırmızılılar"a 30 milyon euro ödemişti. Ferdi için ise Fenerbahçe'nin toplam 35 milyon euro kazanması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

Yasar Unal:

Giderse de kar ettirecek, gitmesse de. Daha ne ister bir FB'li. Sıkıntı yok bence.

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Gürsel İşlek:

Boşver gitmesin gel Ferdim gel yerin hazır

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Mehmet yasar Çiçek:

mbaye digne anderleth e diye gidip clup bruge ye imza atmisti, ferdi de brington diye gidip manchestere imza atmasin olurmu, olur :)))

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Özer Doğan:

Belki de Havai de tatilde dir

8
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Erkan Arslan:

Garibimi Ferdi En Sonra Urafa Tren Garinda Gördük Her önüne Gelenede Gardas Burasi Müniiihmi Paaavleke Paaavleke Diye Haykiriyormus

4
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SMMM:

EN BÜYÜK EVLENCE FENEVBAHCE

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