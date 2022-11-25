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Ne oldu sana Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Spor Haberleri

Dünyanın en ünlü modellerinden Adriana Lima, Brezilya-Sırbistan karşılaşmasını tribünden izledi. Güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı Adriana'nın yaşlanmış ve kilo almış hali için çok sayıda yorum geldi.

Adrina Lima'nın son hali görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak gösterilen Victoria Secret's meleği Adriana Lima, bir süredir göz önünde bulunmuyordu.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENİYOR

Bir dönem Türkiye'de gündemden hiç düşmeyen Adriana Lima, artık çocuklarıyla vakit geçiriyor. Brezilyalı model, Katar'da ülkesinin maçlarını yakından takip ediyor.

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

GÖRENLER İNANAMADI

Adriana Lima'nın yaşlanmış ve kilo almış halini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Bazı eğlenceli yorumlar da dikkat çekti.

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Ne hale geldin Adriana Lima! Kale arkasında maç izleyen ünlü modelin son hali gündemi salladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Adriana Lima Brezilya Spor Haberler

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