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NBA Play-off'larında Celtics ve Thunder galibiyetle başladı

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Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 120-95, Oklahoma City Thunder ise Dallas Mavericks'i 117-95 yenerek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 120-95, Oklahoma City Thunder ise Dallas Mavericks'i 117-95 yenerek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Celtics, all-star oyuncusu Jaylen Brown'ın 32 sayı, 6 ribauntluk performansıyla Cavaliers'ı 25 sayı farkla mağlup etti.

Ev sahibi Celtics'te Derrick White 25 sayı, 5 asist ve Jayson Tatum 18 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Evan Mobley 17 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Thunder seriye galibiyetle başladı

Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında Dallas Mavericks'i ağırlayan Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Thunder'da Chet Holmgren 19 sayı, 7 ribaunt ve Jalen Williams 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Mavericks'te Kyrie Irving'in 20 sayı, 3 asist ve Luka Doncic'in 19 sayı, 6 ribaunt, 9 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Kaynak: AA / Spor

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