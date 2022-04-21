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NBA'de Devin Booker'ın en az 2 maç kaçırması bekleniyor

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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NBA'de Devin Booker'ın en az 2 maç kaçırması bekleniyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen all-star oyuncu Devin Booker'ın, sakatlığı nedeniyle en az 2 maç kaçırması bekleniyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen all-star oyuncu Devin Booker'ın, sakatlığı nedeniyle en az 2 maç kaçırması bekleniyor.

Geçen yıl final oynayan, bu sezon ise play-off etabına ligin en yüksek galibiyet yüzdesiyle giren Suns'a, en skorer oyuncusu Booker'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, New Orleans Pelicans'a 125-114 kaybettikleri Batı Konferansı ilk tur serisi 2. maçının üçüncü çeyreğinde sakatlanan Booker'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. 25 yaşındaki basketbolcunun, sahalardan bir süre uzak kalacağı ifade edildi.

ABD basınında ise Booker'ın serinin 3 ve 4. karşılaşmalarında oynayamayacağı, hatta takımını 2 ila 3 hafta yalnız bırakabileceğine dair haberler çıktı.

Suns, 1-1 eşitliğin bulunduğu Pelicans serisinin 3 ve 4. maçlarını deplasmanda oynayacak.

Normal sezonda maç başına 26,8 sayı, 5 ribaunt, 4,8 asist üreten Booker'ın, play-off'ta ise 28 sayı, 4,5 asist ortalamaları bulunuyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Phoenix Suns, New Orleans, Play Off, Spor, Haberler

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