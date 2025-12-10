Nazillispor'da Şike İddiaları: Yönetim Ligden Çekildi İddialarını Yalanladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun başlattığı, 'Futbolda bahis' soruşturması sonrasında Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ve takımın eski teknik direktörü olan Gürhan Sönmez, 2'nci Lig'de 28 Nisan 2024'te oynanan şike iddialarının bulunduğu Ankaraspor-Nazillispor maçı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınıp ardından tutuklanırken gözler siyah-beyazlı kulübe çevrildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 56'ncı maddesine göre yargı kararı kesinleşirse Futbol Federasyon tarafından küme düşürülme tehlikesi bulunan Nazillispor'un gelişmeler sonrası ligden çekildiği iddia edilirken yönetim iddiaları yalanladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon galibiyetsiz amatöre düşme hattında son sırada bulunan Nazillispor'da mevcut kadrodan toplam 20 futbolcu da bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilip kadro krizi yaşanırken yönetim mücadeleye devam kararı aldı. Yönetimin açıklamasında, "Bugün bazı medya organlarında kasıtlı olarak yayılan, 'Nazillispor ligden çekildi' yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Kulübümüzün böyle bir kararı olmamış, hiçbir resmi makamla da bu yönde bir girişimde bulunulmamıştır" denildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Bu doğrultuda cuma günü oynanacak Afyonspor karşılaşmasında takımımız sahadaki yerini alacaktır. Kamuoyunun gerçek dışı iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Nazilli'nin yıllardır profesyonel liglerde tek temsilcisi olan Nazillispor'da taraftarlar ise yaşanan sürece isyan etti. Taraftarlar, daha önce adı Nazilli Belediyespor olup geçen yıl şirketleştirilen kulübün belediye desteği kesilerek şirketleşme kararına tepki gösterdi. Bu sezon stadı çürük raporuyla kapanan Nazillispor, sözleşmesi biten belediyeye ait tesislerden de geçen hafta çıkarılınca ilçeden taşınmıştı.