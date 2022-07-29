Nazilli Belediyespor golcüyü buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor golcüyü buldu

Nazilli Belediyespor golcüyü buldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen 32 yaşında, 1.90 boyundaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak ile prensipte anlaştı.

 - Güncelleme:

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen 32 yaşında, 1.90 boyundaki forvet oyuncusu Hüseyin Çolak ile prensipte anlaştı. Tecrübeli golcünün Nazilli'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde Çanakkale Dardanel, Tarsus İdman Yurdu, Hacettepe, Gümüşhanespor, Menemenspor, Ümraniyespor, Adanaspor formalarını da giyen deneyimli golcü geçen sezon Şanlıurfaspor formasıyla oynadığı 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hüseyin Çolak Şanlıurfaspor Nazilli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title