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Erzurumspor, Akhundzada'yı kadrosuna kattı

Erzurumspor, Akhundzada'yı kadrosuna kattı
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Erzurumspor FK, Columbus Crew'den 22 yaşındaki Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzaladı. Akhundzada, Karabağ'da 126 maçta 35 gol attı ve Azerbaycan Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Erzurumspor FK, ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew forması giyen Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada'yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Azerbaycanlı golcü Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzaladı.

Erzurum'a gelen Akhundzada, kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından genç futbolcu, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew formalarını giyen Akhundzada, geçtiğimiz sezon Columbus Crew ile 10 maçta kadroya girerken, 4 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı ve 1 asist yaptı.

Akhundzada, Karabağ formasıyla 4 sezonda 126 resmi müsabakada görev alırken, 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki oyuncu, Azerbaycan A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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