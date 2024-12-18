Kulüp binasını bastılar: Osimhen transferinde yolsuzluk yapılmış

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'in 2020 yılında Lille'den Napoli'ye transferi adli makamlara taşındı.

YOLSUZLUK YAPILDI İDDİASI VAR

Nijeryalı yıldızın transferi ile ilgili o dönem için ödemeler konusunda yolsuzluk yapıldığı ve bu sebeple Napoli kulübünün şubesine baskın yapıldığı aktarıldı. Lille'den 2020 yılında Napoli'ye 77 milyon Euro bedelle transfer olan Osimhen ile ilgili o dönem için ödemeler konusunda yolsuzluk yapıldığı ve bu sebeple Napoli kulübünün şubesine baskın yapıldığı aktarıldı.

Osimhen'in 2020'de Napoli'ye transferi adli makamlara taşındı. Fransız ve İtalyan adalet sistemleri davayı ele aldı ve Napoli'nin olası muhasebe sahtekarlığını araştırırken, Lille savcılığı da kulübün Domaine de Luchin'deki ofislerinde bir arama gerçekleştirdi.

Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerinde de 2020 yazında bazı futbolcuların alım satımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı davranışlarla ilgili yararlı belgeler toplamak amacıyla aramalar gerçekleştirilmişti. Lille'in yeni başkanı Olivier Letang , önceki yönetimin mali açıdan kötü yönetimini defalarca kınadı ve L'Equipe du Soir programına konuk olarak detayları aktardı.

"KULÜBÜN KASASINA 7 MİLYON GİRDİ"

Olivier Letang konuyla ilgili "Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü 20 milyona gelen 4 oyuncu olduğunu unutmamalıyız, dolayısıyla değer fiilen sıfırdı. Yani tüm aracıların ücretleri, sermaye kazançları, komisyonlar dahil operasyonun değerlendirmesini yaparsak kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon girdi.

Lille, antrenmanda Carlos Baléba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro'yla çok daha fazla para kazandı. Çok daha fazlası, çünkü bu oyunculara komisyon, aracılık veya başka herhangi bir ödeme yapmadık. Bütün para kulübün kasasına gitti."