Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılar, devre arasının ilk transferi olan genç oyuncuyu imza süreci öncesi Türkiye'ye getirdi.

MÖNCHENGLADBACH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta bulunan 18 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın Alman kulübüyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu transfer için sarı-kırmızılıların, Mönchengladbach'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

ALMANYA VE ARJANTİN ALT MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Can Armando Güner'in alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli takımlarında forma giydiği ifade edildi. Babasının Türk olduğu belirtilen genç futbolcu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE GÖREV YAPABİLİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner'in, hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabildiği ve teknik ekibin elini güçlendirebilecek bir profil olduğu kaydedildi.