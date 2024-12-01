Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Silifke Belediyespor maçında yedikleri golün ardından sinirlenerek sahaya girdi ve kendi futbolcusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerin yürüdü. Diğer futbolcuların araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan Akçay, hakem Mehmet Terece tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Karşıyaka, 3. Lig 1. Grup'un 13. haftasında Silifke Belediyespor'a konuk oldu. Silifke İlçe Stadı'nda oynana maçında 31. dakikasında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY SAHAYA GİRDİ
Ev sahibi takım 31. dakikada Burak Evren'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün ardından çılgına dönen Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay sinirlerine hakim olamadı ve sahaya girdi.
FUTBOLCUSU İLE TARTIŞTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Orta sahaya kadar gelen Akçay, futbolcusu Bedirhan Altunbaş'ın üzerine yürüdü. Karşıyakalı futbolcuların araya girmesiyle saha dışına çıkarılan tecrübeli teknik adam, hakem Mehmet Terece tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.