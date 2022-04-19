Mustafa Denizli: Uzaktan kumandayla başkanlık olmaz

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Altay'da 28 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından başkan adaylığı için ismi önerilen Mustafa Denizli, İstanbul'da süren çalışmaları nedeniyle başkanlığa aday olamayacağını dile getirerek, "Uzaktan kumandayla başkanlık olmaz" mesajı verdi.

Siyah-beyazlı kulüpte 18 yıl futbolculuk, bu sezon ortasına kadar da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Türk futbolunun usta isimlerinden Mustafa Denizli, katıldığı bir televizyon programında göreve gelecek yeni yönetime her koşulda destek verebileceğini, takımın Süper Lig'de küme düşmesi halinde gelecek yıl kadrosunu koruyarak yeniden Süper Lig'e döneceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

"Başkanı aradım ben birkaç defa. '10 defa aradım dönmediniz' dedim. '10 defa aramadın' hocam dedi, 2 defa aradım. Başkanla bu şekilde karşılıklı konuşmadan ayrılmamız hoş olmadı. İlk defa İstanbul'da oturduk sohbet ettik. Amacımız kulübümüzün iyi olması. Neticede kulübün yaşadığı sıkıntılar vardı ayrıldığım dönemde. Başkan, '3 milyon bonservis ücreti ödedik Mustafa Denizli zamanında çok büyük para ödedik' dedi. Bir Süper Lig takımının 3 milyon bonservis ödemesi 9-10 futbolcu transfer etmesi söz konusu. Gereksiz, beni üzen bir açıklamaydı. Ben 40 gün 230'un üzerinde futbolcu izledim. Düşük maliyetlerle gelir ve fayda sağlar diye. Yanlış bir yaklaşım oldu. Beni yaralayan bir yaklaşım oldu. Bunlara hiç gerek yoktu."