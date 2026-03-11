Mustafa Dalcı: 'Koca bir şehrin geleceğiyle oynandığını düşünüyorum'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Ben burada koca bir şehrin geleceğiyle oynandığını düşünüyorum. Sakaryaspor, büyük bir camia. Bunun farkında olmaları lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Oyuna müthiş başladık. Her anlamda oyunu domine ettik. Planlarımız sahanın içerisinde tıkır tıkır işliyordu. Skoru yakaladık. Arkasından devam ettik. O coşkumuz, oyunumuz, oyun planımız, güçlü oyunumuz devam etti. İkinci golü bulduk. Ben şimdi burada şu soruyu sormak istiyorum. Ben maç bittikten sonra analizcimden o görüntüleri çıkarmasını istedim. Nereden baktıysam hiçbir şekilde sağlıklı hiçbir görüntü maalesef bulamadım. Topun ayaktan çıktığı pozisyon yok. Çizgi sağlıklı değil. Ben burada koca bir şehrin geleceğiyle oynandığını düşünüyorum. Sakaryaspor, büyük bir camia. Bunun farkında olmaları lazım. Hakemler, şu anda herhangi bir maça değil, Sakaryaspor'un maçına çıktığında Sakaryaspor'un hangi durumda olduğunu görebilmesi lazım ve hakkaniyetli olması lazım. Ben röportajımda da şunu söyledim; 'sahanın içinde skoru üretmesi gereken, skora katkı sağlaması gereken, skoru olumlu ya da olumsuz etkilemesi gerekenler oyunu oynayan futbolculardır. Hakemlerin sadece oyun kurallarını içerde doğru şekilde yönetmesi gerekiyor.' Hakeme VAR'dan ofsayt diye karar verildi. Hakem de dolayısıyla haklı olarak ofsayt verdi. Ben şimdi VAR'a söylüyorum; 'bana Sakaryaspor'un attığı 2. golü ofsayt olduğunu net bir şekilde göstermeleri gerekiyor.' Bu kadar basit değil. Benim 2 puanım gitti. Ben düşmemeye oynuyorum. Benim her maçım final. Biz bu maça çıkana kadar hafta içinde nelerle mücadele ettiğimizi kimse bilmiyor. Bu kadar basit olmamalı. 4. hakeme gidiyorum diyorum ki sağlıklı bir veri yok. Tabletimde bakıyorum, sağlıklı veri yokken nasıl bu kararı verebiliyorsun. Vermeyebilirdi. Bu böyle olmamalı. O an o duyguya kalmamalı. Neyse o olmalı. 'Verdim, bitti' diyor. Bu kadar basit mi ya? Mesela ben oyun içerisinde kalmak istiyorum. Ben Sakaryaspor eğer düşecekse hakkıyla, adaletli düşecekse düşsün" ifadelerini kullandı.

"3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Ne puan alacaksa takımın hakkıyla ve adaletli alması gerektiğini ve bunu istediğini kaydeden Dalcı, "Dolayısıyla gerçekten ben sakin bir insanım ama bugün uğradığım bu haksızlıkla ben maalesef koca şehri temsil ediyorum. Yedirmememiz lazım. Bunun hesabını vermeleri gerekiyor. Net şekilde söylüyorum. Oyunun nesini anlatayım ben? 2-0 oluyor. Oyunu oynuyorum, skor bende, oyun bende, psikoloji bende, her şeyi değiştirmişim. Bir anda takımı rakip takımla ortak ettik oyuna. İkinci yarı verdiği kararlara bakıyorsun, doğranıyorum. Faulüm verilmiyor. Rakip kaleden uzak oynuyorum. Nasıl yapacağız? Ben hafta boyunca çalışıyorum, ediyorum. Hesabımı hakeme göre mi yapayım? Orayı da mı oynamam lazım? Orayı da mı bizim planlamamız lazım? Dolayısıyla gerçekten çok üzgünüm Bugün oyunu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunumuzun hakkı buydu ama maalesef VAR'ın vermiş olduğu bu karar Sakaryaspor'un 2 puanının gitmesine sebep oldu. Bize yarım puan bile şu an çok değerliyken, bu koca şehrin geleceğiyle böyle oynanmasına benim gönlüm razı gelmiyor. Diyecek başka bir şey yok" diye konuştu. - ANKARA

