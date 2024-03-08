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Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıktı

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de 400. maçına çıktı. Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza attı ve 15 kupa kazandı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de 400. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera bu maçla birlikte bir kilometre taşını daha doldurdu. Karşılaşmada 11'de görev alan Muslera, Süper Lig'de 4. kez 'dalya' dedi.

Süper Lig'de 400. müsabakasında çıkan 37 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile birçok başarıya imza attı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla 6 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.

2011-2012 sezonu başında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda da bulunuyor.

37 yaşındaki kaleci, Rizespor karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'de 29. maçına çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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