Muslera'dan büyük jest: 50 milyon euro'luk yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, eski takımının transfer gündeminde rol oynuyor. Uruguaylı file bekçisi, PSG'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan vatandaşı Manuel Ugarte'yi Galatasaray'a transfer olması için ikna etmek üzere.

  • Galatasaray, Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'yi transfer etmek için eski kalecisi Fernando Muslera'yı devreye soktu.
  • Manuel Ugarte, 2024-25 sezonu başında Paris Saint-Germain'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
  • Manuel Ugarte, 2024-25 sezonunda Manchester United formasıyla çıktığı 12 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son hıza devam ediyor.

MUSLERA TRANSFERDE DEVREYE GİRDİ

Orta sahaya yıldız bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, 14 yıl boyunca kalesini koruyan ve sezon başında takımdan ayrılan efsane isimlerinden Fernando Muslera'yı transferde devreye soktu. Galatasaray yönetimi, Muslera'nın da vatandaşı olan Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte'ye kanca attı.

İKNA OLMAK ÜZERE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, Muslera'nın Manuel Ugarte ile görüşme yaptığı, deneyimli oyuncuyu Galatasaray'a transfer olmaya ikna etmeye yaklaştığı belirtildi. Ayrıca Ugarte'nin de yeni bir meydan okuma adına Türkiye'ye sıcak baktığı aktarıldı.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

2024-25 sezonu başında PSG'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Ugarte, bu sezon çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.

Yorumlar (1)

İkna ederken ikinci lig te oynama ihtimalini söylese iyi olur

