Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'na geri dönüşü ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

4 yıl aradan sonra milli takıma çağrılması hakkında konuşan Fernando Muslera, ''Davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda, fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı. Adımı Uruguay'ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak." dedi.

''TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEĞİM''

39 yaşındaki deneyimli file bekçisi Galatasaray kariyerini değerlendirerek, Türkiye'ye ileride geri döneceğini açıkladı ve "Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim." sözlerini sarf etti.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Fernando Muslera son olarak, "Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması… Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları." değerlendirmesini yaptı.