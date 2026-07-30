Muş’ta başarılı güreşçiler ödüllendirildi

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Muşlu sporcular ödüllendirildi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, şampiyonada 36 kiloda Türkiye ikincisi olan M. Doğan Olcay ile 41 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Umut Olcan ve antrenörlerini makamında kabul etti. İl Müdürü Kılıç, sporcuların elde ettiği derecelerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, M. Doğan Olcay ve Umut Olcan'ı gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Kılıç, sporcuların başarılarında emeği bulunan antrenörlerini de kutladı.

Başarılı sporcular ve antrenörleri, İl Müdürü Kılıç tarafından ödüllendirilirken, sporculara başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı