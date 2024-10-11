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Muş'ta 'Amatör Spor Haftası' Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta 'Amatör Spor Haftası' Coşkuyla Kutlandı
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Muş Valiliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, göletli parkta büyük bir katılımla gerçekleşti. Sporcular, çocuklar ve ailelerin katıldığı etkinlikte çeşitli spor dallarında aktiviteler yapıldı.

Muş valiliği, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle "Amatörler Türk Sporunun Kalbidir" sloganıyla gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri, göletli parkta büyük bir coşkuyla düzenlendi.

Muş Spor Salonu önünde toplanan sporcular, çocuklar ve aileleri ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğin düzenleneceği Göletli Parka kadar yürüdü.

"Amatörler Türk sporunun kalbidir" sloganıyla göletli parkta düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kapsamında sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla düzenlene etkinlikler, sporcuların keyifli görüntülerine sahne oldu.

Parkta, badminton, bisiklet, basketbol, voleybol, dart, kano, tenis, karate, ve futbol etkinliklerinde çocuk ve sporcular güzel vakit geçirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte çocuklara limonata, çorba ve patlamış mısır ikram edildi.

Amatör Spor Haftası'nı güzel ve renkli bir şekilde kutladıklarını söyleyen Muş Vali Vekili Cihat Abukan, Geçen yıl okul sporlarında 80'inci olan Muş'u bu yıl 39'uncu sıraya yükselttiklerini belirterek, "Bu yıl da en çok okul sporlarına katılım anlamında birinci sıradayız. Bizler Muş'u ve Muş gençliğini önemsiyoruz. Muşlu çocuklarımızın hepsinin birer lisanslı sporcu olmasını istiyoruz. Çocukların bir branşta profesyonelleşmesini istiyoruz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, etkinliğe yaklaşık 600 sporcunun katıldığını belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz gönüllerince spor yaptılar. Amatör Spor Haftası'nda amacımız gençlerimize hem spor kültürünü aşılamak hem de sevdirmek. Muş başta olmak üzere 5 ilçemizde yaptığı tesislerde binlerce sporcu yetiştiriyoruz. Burada bu coşkuyu görüyorsunuz. Çocuklarımız cıvıl cıvıl ve güzel bir ortam var. Amacımız gençlerimizi sürekli sporla hemhal etmek, onlara spor yaptırmak ve spor branşlarını tanıtmak. Haftayı coşkulu bir şekilde kutladık. Bugün burada çocukları ve aileleriyle etkinliğimizde misafir ettik" şeklinde konuştu.

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan da etkinliği düzenleyen Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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