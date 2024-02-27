Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Badminton Takımı Bölge 3.'sü Oldu

Ağrı ilinde düzenlenen okul sporları kapsamındaki Badminton Gençler Grup Müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu.

11 takımın mücadele ettiği Badminton Gençler Grup Müsabakaları'na, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Badminton Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Badminton Takımının gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak Bölge 3.'sü unvanını kazandı. Bu önemli başarı, sporcuların azim ve çalışma disiplinini bir kez daha ortaya koyduğunu gösteriyor.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi badminton takımımızı tebrik ediyoruz. Bu başarı, öğrencilerimizin ve antrenörlerimizin emeklerinin bir göstergesidir. Gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır. Takımımıza bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileriz" denildi. - MUŞ