Murat Karahan'dan Gençlerbirliği'ne Yeni Marş Müjdesi

DÜNYACA ünlü tenor Murat Karahan , taraftarı olduğu Gençlerbirliği 'ne Süper Lig için yeni bir marş besteleyeceğini ifade ederek, "Maçlarımızda, 2019 yılından bu yana bestelediğim ' Gençlerbirliği Marşı' çalıyor. Sağ olsun hem taraftarlarımız hem futbolcularımız benimsedi. Yeni sezonda, Süper Lig için kafamda yeni şarkılar var. Bu yaz sezonu içerisinde onu da hazırlayıp, maçlarımıza yetiştirmeyi düşünüyorum" dedi.

Gençlerbirliği Kültür, Sanat, Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, başkent ekibinin Süper Lig'e yükselmesini büyük bir coşkuyla kutladı. 2018-2019 sezonunda taraftarı olduğu Gençlerbirliği için yaptığı 'Gençlerbirliği Marşı' bestesiyle akıllarda kalan Karahan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Karahan, Gençlerbirliği'nin çocukluk sevdası olduğunu belirterek, başkent ekibinin tribünlerinde büyüdüğünü ifade etti. Gençlerbirliği'nin başkanlığını yapmış ve kulübün efsaneleri arasına giren dayısı İsmet Sezgin'in izinde yetişerek, kulüpte yönetici olmanın gururunu yaşadığını aktaran Karahan, "Gençlerbirliği, rahmetli babamla en güzel çocukluk anılarımı geçirdiğim takım. Yani biz aileden Gençlerbirlikliyiz. Çocukluk aşkım olan bir takımın yöneticisi olmak ve takımı yeniden Süper Lig'e çıkaran ekibin içinde olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" diye konuştu.

'SEVİNÇTEN TRİBÜNDE AYAĞIMI KIRDIM'

Gençlerbirliği'nin Süper Lig' çıktığı için yapılan kutlamalarda tarifsiz bir mutluluk yaşadığını kaydeden Karahan, "Birçok dünya sahnesinde yer alıyorum ve kendi konserlerim oluyor. Tabii hepsi benim için çok değerli ama orada bulunmak bambaşka bir duyguydu. 2019 yılından bu yana maçlarda bu marşımız çalıyor. Sağ olsun hem taraftarlarımız hem futbolcularımız benimsedi. Hep beraber seslendiriyoruz bu marşı. Tabii yeni sezonda, Süper Lig için kafamda yeni şarkılar var. İnşallah bu yaz sezonu içerisinde onu da hazırlayıp yeni sezonda marşlarımıza yetiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi keyfine bir yöneticilik değil bu. Çocukluktan beri gönül verdiğiniz, tribünlerinde olduğunuz, hatta öyle ki kulübün efsaneleri arasına girmiş, UEFA Kupası'nda oynanan Valencia maçında, hakem bize penaltı çalınca sevinçten zıplayıp, ayağımı kıran ve maçı sonuna kadar kırık ayakla izleyen bir adamım" dedi.

'BAŞARILARLA TARAFTARIMIZI TRİBÜNLERE ÇEKECEĞİZ'

Başkent ekibinin çok değerli ve kemik bir taraftar kitlesi olduğunu söyleyen Karahan, "İyi günde, kötü günde, karda, yağmurda, çamurda, küme düştüğümüzde, yükseldiğimizde her zaman bizim yanımızda olan, hiçbir zaman bırakmayan bir kemik taraftarımız var. Onlara her zaman müteşekkiriz. 6 milyonluk bir şehirde Eryaman Stadı'na 20 bin kişiyi dolduramamak bence Gençlerbirliği adına üzülecek bir şey değil, Ankara adına üzülmemiz gerekiyor. Bütün dünyayı geziyorum ve gittiğim her ülkede herkes kendi şehrinin takımı tutuyor. Bizim sevgili hemşehrilerimiz Ankara'da yaşıyorlar, burada kazanıyorlar, burada yaşıyorlar, ekmeğini yiyorlar, suyunu içiyorlar, sonra başka takımlara kombine alıyorlar. Şunu da anlıyorum, başarı tribünlere taraftar getiriyor. 2003-04 sezonunda Ersin Hoca ile rahmetli İlhan Cavcav başkanımızın zamanında muhteşem bir sezon geçirirken dolu tribünlere oynuyorduk. Kazanacağımız başarılarla seyircimizi tribüne çekip, onları orada kemik seyirci haline getireceğiz. 6 küsur milyonluk Ankara halkının artık yeni sezonda stadı doldurabileceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'GENÇLERBİRLİĞİ, MUTLAKA AVRUPA'YI HEDEFLEYEN BİR TAKIM OLACAK'

Gençlerbirliği'nin taraftar kitlesinin her geçen gün daha da arttığını kaydeden Karahan, "Bazen hocama, 'Ben de kulübeye geleyim, maç içinde sesinizi futbolculara duyuramazsan, ben duyururum' diye şaka yoluyla takılıyorum. Ben bir taraftar ve bir sanatçı olarak Gençlerbirliği'nin üzerine ilgiyi çekmek için her zaman çabalıyorum. Çabalamaya da devam edeceğim. Çocukluğumun geçtiği tribünler, beraber büyüdüğüm arkadaşlarım da tezahürat yapıyorlar orada. Nenim için çok değerli bu. Biz Gençlerbirliği camiası olarak çok güzel bir camiayız. Bakın mesela bu sene 1'inci Lig'de istatistikler açıklandı. Tribün cezası olmayan tek takım biziz. Bu sene 3 bin 500, 4 bine yakın bir seyirci ortalamasıyla oynadık. Murat Karahan olarak her türlü desteği takıma vereceğim. Zaten bir yönetici olarak da veriyorum. Bir taraftan sponsor arayışlarımız var. Bu sene çok değerli bir sponsorumuz vardı. Öncelikle hedef Süper Lig'de kalıcı olmak. Bunu başardıktan sonra birkaç yıl içerisinde de Gençlerbirliği, mutlaka Avrupa'yı hedefleyen bir takım olacak" dedi.