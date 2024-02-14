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Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkan Murat Fırat, ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i (5-1) yendi. İkinci turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup eden Fırat, çeyrek finalde de Ermeni asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Bu turda Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 yenilen Murat Fırat, üçüncülük maçında Ermeni rakibi Slavik Galstyan ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından milli güreşçi minderden 5-4 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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