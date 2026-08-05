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Muhammed Salah, Trabzonspor için İstanbul’da

Muhammed Salah, Trabzonspor için İstanbul’da
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Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, İstanbul’a geldi.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu, Yunanistan'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Salah, pasaport kontrollerinin ardından taraftarın karşısına çıktı. Binlerce bordo-mavili taraftar, Mısırlı yıldızı karşılamak için havalimanına akın etti. Muhammed Salah, taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verip ardından yoğun güvenlik önlemleri altında araca bindi.

Mısırlı futbolcu ilk olarak sağlık kontrollerinden geçmek üzere hastaneye gidecek. Salah, sağlık işlemlerinin tamamlanmasından sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayıp saat 19.00'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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