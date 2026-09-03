Salah: Avrupa ve Ligde Başarı İstiyoruz

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Avrupa'da ve ligde başarılı olmak istediklerini belirtti.

Salah'ın Trabzonspor Dergisi'nin 242. sayısına verdiği röportaj, YouTube kanalında yayımlandı.

Mısırlı futbolcu, motivasyon olmadan başarılı olamayacağını bildiğini belirterek "Bu yüzden devam edebilmek için kendime her zaman bir motivasyon kaynağı bulmaya çalıştım. Şimdi burada olmamın nedeni de bu. Kariyerimde birçok şey kazandım ama yeni bir mücadele arıyorum. Bu yüzden buradayım. Umarım Avrupa ve ligde de bir şeyler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de güzel izler bıraktığı ve rakipler tarafından da takdir edildiği hatırlatılan Salah, "Bir oyuncunun rakibi tarafından takdir edilmesi güzel bir his, bu iyi hissettiriyor. Başardıklarımla gurur duymamı sağlıyor. Bahsettiğiniz diğer büyük isimlerin bazılarını yakından tanıyorum. Jürgen ile birlikte çalıştım. Stevie (Steven Gerrard) de zaman zaman konuştuğumuz ve görüştüğümüz bir insan." dedi.

Salah, Başkan Ertuğrul Doğan'ın hırsı ve kulüpte kurmaya çalıştığı yapının kendisini takıma katılmaya ikna ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü Liverpool'da insanların beni sevdiği, bana her zaman sevgi ve saygı gösterdiği bir yerden geldim. 9 yıl boyunca oradaydım. Başkanın bana söylediği sevgiyle ilgili şeyler ve burada bunu göreceğimi söylemesi aklımda kaldı. 'Evet, bunu görmek isterim' diye düşündüm. Havalimanına geldiğimde yaşananlar inanılmazdı. Stadyumda yaşananlar da inanılmazdı. Ama benim için asıl önemli olan, onun takımla gerçekten bir şeyler kazanmak istemesiydi. Bu da bana 'Tamam, yapılması gereken doğru şey bu' dedirtti."

"Böyle bir karşılamayı hiç beklemiyordum"

Salah, normalde duygusal biri olmadığını, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılamada duygusallaştığını anlatarak "Stadyumda veya havalimanında böyle bir karşılamayı hiç beklemiyordum. Topa bile dokunmadan önce böyle karşılanan çok oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden çok mutlu oldum ve çok duygulandım." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Havalimanındaki ve stadyumdaki karşılamaya futbolcu arkadaşlarının verdiği tepkiyi aktaran Salah, "Tanıdığım herkesle konuştum. Liverpool'dan bazı takım arkadaşlarım da aradı. Hala Dom'la (Dominik Szoboszlai) iyi iletişim halindeyiz. Ama inanılmaz bir şeydi. Çünkü daha önce bir kulüpte henüz forma bile giymemiş bir oyuncu için böyle bir şey görmemişlerdi. Bu olay tüm internete de yayıldı. Sadece ailem ve arkadaşlarım değil, muhtemelen dünyadaki herkes bunu gördü." diye konuştu.

Liverpool'a karşı Trabzonspor formasıyla oynamak zorunda kalması halinde ne hissedeceği sorulan Salah, "Karışık duygular yaşardım. Orada 9 yıl geçirdim. Şehri ve taraftarları seviyorum. Aramızda her zaman özel bir ilişki oldu. Bu yüzden çok zor olacak." cevabını verdi.

Çocukken antrenmanlara gitmek için 4 otobüs değiştirdiğini anlatan Salah, hala o günlerdeki gibi hırslı ve motive olduğunu aktardı.

Çocukken futbol oynadığı dönemde hem annesinden hem de babasından destek gördüğünü dile getiren Salah, şu ifadeleri kullandı:

"Annem sadece benim için sürekli endişeleniyordu. Ama o dönemde bunu bir sıkıntı olarak görmüyordum. Çünkü gerçekten futbol oynamak istiyordum. Bir çocuk olarak 14-15 yaşından itibaren bir şeyi gerçekten istiyorsanız ve bunu bir eziyet olarak görüyorsanız, orada bir sorun vardır. Ama ben Kahire'de futbol oynamaktan keyif alıyordum. Bu yüzden gidip oynuyordum. Yaşadığım zorlukları o kadar da fazla hissetmiyordum."

Zorluklarla hiçbir problemden kaçmayarak başa çıktığını vurgulayan Salah, "Kariyerim boyunca kişiliğimdeki bazı kötü özellikleri değiştirmeye başladım. Bu da farklı kültürlere uyum sağlamamda bana çok yardımcı oldu. İsviçre'de oynadım, İtalya'da oynadım, İngiltere'de oynadım, şimdi Türkiye'deyim ve Mısır'da da oynadım. Her insanın ve her ülkenin farklı bir kültürü, farklı kuralları ve farklı şeyleri var. Uyum sağlamak zorundaydım." dedi.

Mısır'da, Afrika'da dünyanın bir çok yerindeki çocuklar için umut sembolü olduğu hatırlatılan Salah, şu yorumu yaptı:

"Bu biraz zor bir konu. Çünkü Mısır'dan ayrıldığımda gerçekleştirmek istediğim şeylerden biri buydu. Daha önce hiçbir Mısırlı futbolcunun yapmadığı farklı bir şey yapmak istiyordum. Bunun için Allah'a şükrediyorum çünkü sanırım artık bunu başardım. İnsanlara baktığınızda, sizi gördüklerinde umutlarının olduğunu, onlara umut verdiğinizi görüyorsunuz. Bu yüzden benim için bu, her şeyden daha gurur verici. Bunu bir baskı olarak görmüyorum. Daha çok, hayatımda başardığım veya başarmakta olduğum şeyin özel olduğunu görmek beni gururlandırıyor."

Hobileri sorulan Salah, tenis ve satranç oynamayı sevdiği bilgisini verdi.

Mısırlı insanlarla bir arada olmayı, birlikte eğlenmeyi özlediğini anlatan Salah, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herhangi bir Mısırlının yanında olmak farklı. Örneğin tatile gittiğimde bir grup Mısırlıyla birlikte olduğunuzda atmosfer biraz farklı oluyor. Birbirimizi anlıyoruz, şakalarımızı anlıyoruz. Bu yüzden atmosferi özlüyorum. Oraya gittiğimde balkona çıkıp insanların birbirlerine nasıl davrandığını izlemeyi ya da arabada oturup dışarıyı seyretmeyi seviyorum. Havanın kokusunu almak bile beni iyi hissettiriyor."

Genç haline bir tavsiyede bulunsa ona ne söyleyeceği sorulan Salah "Ona şunu söylerdim, 'İnanılmaz bir kariyerimiz oldu. O süreçte çok acı çektik, çok zorlandık ama sonunda büyük şeyler başardık.' Yaşadığım her anla gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

Her maçtan önce annesiyle konuştuğunu söyleyen Salah, Trabzonspor taraftarının sezon boyunca desteğine ihtiyaçları olduğunu, taraftarın desteğiyle Avrupa'da ve ligde başarılı olmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA