Muhammed Batuhan Daştan, Polonya'da Satranç Şampiyonu Oldu

Türk satranç tarihinin 10'uncu büyükustası (GM) milli takım sporcusu Muhammed Batuhan Daştan, Polonya'daki 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda hem takım hem de bireysel kategoride elde ettiği başarıyı uluslararası turnuvalarda sürdürmeyi hedefliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Muhammed Batuhan Daştan, ilkokul birinci sınıftayken seçmeli ders olarak satrancı seçti. Daha sonra satranca ilgisi giderek artan Daştan, kurslara giderek turnuvalara katıldı.

Turnuvalarda elde ettiği başarılarla satranç hayatını devam ettiren Daştan 2006'da 9 yaşındayken Türkiye şampiyonasında 4'üncü, sonrasında 10 sporcunun katıldığı turnuvada ikinci oldu.

Profesyonel satranç hayatı o tarihten sonra başlayan Muhammed Batuhan Daştan, 15 yaş altı ve 17 yaş altı turnuvalarında iki kez dünya şampiyonu oldu.

Avrupa şampiyonluğu da yaşayan Daştan, 2012'de FIDE ustası (FM) ünvanını kazandı. Daştan, 2013'te uluslararası usta (IM), 2016'da da büyükusta (GM) ünvanını elde ederek Türkiye'nin satrançta 10'uncu büyükustası oldu.

"Olabildiğince yüksek sıralara çıkmak istiyorum"

Muhammed Batuhan Daştan, AA muhabirine GM olduktan bir yıl sonra milli takıma seçildiğini belirterek, 2017 yılında milli takımında dünya 5'incisi olduklarını hatırlattı.

Muhammed Batuhan Daştan, geçen ay Polonya'da düzenlenen ve 17 ülkeden 23 takımın katıldığı 35'inci NATO Satranç Şampiyonası'nda kendisinin de içinde yer aldığı TSK Spor Gücü takımının takım halinde birinciliğe ulaştığını söyledi.

Bu seneki şampiyonada en yüksek dört sporcunun aldığı puanların toplanıp ona göre bir ülke sıralamasının yapıldığını dile getiren Daştan, şöyle devam etti:

"Şampiyonada ben birinci oldum. İkinci de bir Türk arkadaşım oldu. Hem bireysel olarak hem takım olarak birinci olduk. Bu turnuva bizim için çok ayrı bir gururdu. Satranç hayatımın her zaman bir parçası olacak. Asıl mesleğim doktorluk. Satranca zaman ayırıyorum ama turnuvalara fazla katılamıyorum. Yılda 2-3 turnuva ile sınırlı kalabiliyorum. Olabildiğince satranca vakit ayırmaya çalışıyorum, iyi turnuvalarda oynamak istiyorum. Satrançta sporcuların dünya genelinde performansını gösteren rating (ELO) puan sistemi var. Şu anda 2538 ratinge sahibim. 2600'ü geçme hedefim var. İnşallah onu gerçekleştirmek istiyorum. Olabildiğince yüksek sıralara çıkmak istiyorum."

"Bu sporda çıta gitgide yükseliyor"

Muhammed Batuhan Daştan, Türkiye'nin satrançta çok ilerlediğine dikkati çekti.

Özellikle son 10-15 senede iyi bir ilerleme yaşandığını vurgulayan Daştan, şunları kaydetti:

"İnşallah birkaç sene sonra Türkiye'ye 'satranç ülkesi' diyeceğiz. Şu an Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş başta olmak üzere çok kuvvetli gençlerimiz var. Çıtayı çok yüksek tutuyoruz. İnşallah bunun devamı gelecektir. Satranç artık popüler ve herkesin kolay erişebileceği bir spor oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Küçük yaşlardaki çocukların satrancı isteyerek oynamaları önemli bir faktör. İnşallah çok iyi yerlere geliriz. Eski zamanlara nazaran şu an bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Yapay zeka destekli bilgisayarlar şu anda çok gündemde. Bu sporda çıta gitgide yükseliyor artık. Çok zor bir spor olmaya başladı satranç. Ülkemizde son yıllarda satranç sporu çok yaygınlaştı. Elde ettiğimiz uluslararası derecelerle birkaç sene içinde satranç ülkesi olacağız."