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Muğlaspor'da Aras ve Mete istedi, taraftarların açlık grevi sona erdi

Muğlaspor'da Aras ve Mete istedi, taraftarların açlık grevi sona erdi
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Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'da taraftarların kongre öncesi aday olmayacağını açıklayan başkana destek için başlattığı açlık grevi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin devreye girmesiyle sona erdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'e yükselen Muğla spor'da taraftarların kongre öncesi aday olmayacağını açıklayan Başkan Menaf Kıyanç'a destek vermek için cumartesi gününden beri yaptıkları açlık grevi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin devreye girmesiyle sona erdi. Ahmet Aras ve Kadem Mete, Muğla spor'a destek amacıyla Sınırsızlık Meydanı'nda eylem yapan 1967 Taraftar Grubu üyelerini birlikte ziyaret etti.

Muğla spor'a destek amacıyla başlatılan eylemin sonlandırılması için taraftarlarla bir araya gelen Mete ve Aras, 1967 Taraftar Grubu Başkanı Emirhan Kıbrıslı ve grup üyeleriyle görüşerek eylemin sonlandırılması yönündeki temennilerini iletti. Görüşmenin ardından taraftarlar, Muğla spor'a olan desteklerini bir kez daha vurgulayarak eylemlerini sonlandırdı. Kadem Mete, taraftarların gösterdiği duyarlılık ve yapıcı yaklaşım nedeniyle teşekkür ederek, Muğla spor'un ve kentteki tüm spor kulüplerinin yanında olmaya, başarıları için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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