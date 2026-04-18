Muğlaspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 68 puanla ikinci sırada yer alan Muğlaspor, yarın evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Geçen hafta deplasmanda Karaman FK'yı 4-0 yenen Muğlaspor haftaya 2'nci sırada girerken, play-off mücadelesi veren Şanlıurfaspor da 61 puanla 5'inci sırada yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı