Muğlaspor'da 13 imza, yeni sezon hazırlıkları başladı

MUĞLASPOR, yeni sezon hazırlıklarına 10'u yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 13 yeni futbolcusuyla başladı. 1'inci Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip, Menteşe Ortaköy Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışmayı başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak, 1'inci Lig'in zorluklarına dikkat çekerek, takımın özverili bir çalışma sürecinden geçtiğini söyledi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün 1'inci Lig'de kalıcı olması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Kıyanç, "Nasıl Muğla Türkiye'nin en güzel şehri ise gerçekten Muğla Türkiye'nin özel, Muğlaspor Türkiye'nin de özel bir kulübü. Özellikle 3 yıl üst üste şampiyonluktan sonra bu yıl 1'inci Lig'de olmak çok değerli. Bu takımın öncelikle ligde kalıcı olması için bütün arkadaşlarımızla beraber ciddi bir emek veriyoruz, bir çaba sarf ediyoruz. Muğlaspor'un Muğla'ya yakışır bir mücadele vermesi için gerek teknik kadroyla ilgili gerek futbolcu seçimiyle ilgili, idari personelle ilgili inanılmaz bir değişim, bir yenilik var. Bu lige uygun bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kolay bir lig değil. Üst liglerde Muğlaspor bundan sonra olacak. Bundan sonra bu lig ve bu liglerin üstünü hedefleyecek bir kulüp olacak. Burada kalıcı olmayla ilgili gerek stattaki gerek tesislerdeki eksiklerin giderilmesi gerek saha eksiklerin giderilmesi hepsiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

'İLK MAÇIMIZI KENDİ STADIMIZDA OYNAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Başkan Menaf Kıyanç, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kıyanç, "Türkiye'deki takımlar özellikle, lige yeni çıkan takımların statla ilgili eksiklerin giderilmeme ihtimaline karşılık alternatif saha bildirmek zorunda. Bu diğer kulüpler için de geçerli. Dolayısıyla alternatif saha olarak oynayabileceğimiz bu ilde tek stat, Bodrumspor Stadı. Bundan dolayı bunu bildiriyoruz. Tabii şu anda yapılan stadın eksikleri ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yetişmemesi için hiçbir sebep yok. Zamanında yetişecek diye düşünüyoruz. İlk maçımızı kendi stadımızda oynamayı hedefliyoruz. Bizimle ilgili bir eksiklik söz konusu değil. Sadece TFF'nin güvenlikle ilgili bir kamera sistemi, güvenlik sistemiyle ilgili bir durum vardı. Onu da zaten biz kulüp dışında çözmeye çalışmıştık. Çözemeyince kendimiz TFF'ye dilekçe verip ödemesini yapmak karşılığı Netaş firmasıyla TFF'nin yapmış olduğu sözleşme gereği çalışmaya başladılar. Onlar açısından bir problem yok. Yetişecek. Gençlik Spor'un yapmış olduğu şu anda çalışmalar var. Yetişir diye düşünüyorum" diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR KOŞUKAVAK: BİRAZ HANDİKAPLIYIZ AMA ÇOK ÖZVERİLİ ÇALIŞIYORUZ

Kulüpteki kongre süreciyle nedeniyle biraz geç kaldıklarını ama özverili şekilde çalışarak bu açığı kapatmaya çalıştıklarını dile getiren teknik direktör Koşukavak, "Öncelikle, 3 sene üst üste Muğlaspor'un şampiyonluğunu emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni transferlerimiz var. Evet, biraz geç kaldık. Mevcut kulübün kongre sürecinden dolayı ama bu zamanı başkanımız ve yönetim kurulunun büyük özverisiyle, büyük gayretiyle zamanı kısaltmaya çalışıyoruz. Tabi bu ligin zorlukları var. Bu lig diğer liglere benzemiyor. Daha büyük bütçeler, daha büyük kadrolar, daha büyük organizasyon burası. O yüzden biraz handikaplıyız ama çok özverili çalışıyoruz, çok iyi niyetle çalışıyoruz. İyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

OZAN'IN YUVAYA DÖNÜŞ SEVİNCİ

2004 yılında çocukken futbola başladığı, 2012 yılında ayrıldığı Muğlaspor'a yıllar sonra 33 yaşında geri dönen Ozan Sol, evine döndüğü için mutlu olduğunu belirtti. 14 yıl sonra evine döndüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Sol, "Benim için kelimelerle tarif edilemez bir gün yaşıyorum şu anda. 14 yıl sonra tekrardan kendi evime döndüm. Çok mutluyum, gururluyum. Güzel bir yapılanma var. 3 sene üst üste olmuş şampiyonluk var. Başkanımız, yönetim kurulumuz, hepsi çok güzel şeyler başardılar. Ben de buraya, bu başarıların üzerine bir şeyler katmak için tekrardan evime geri geldim. İnşallah sezon sonunda en güzel şekilde, en iyi yerde bitireceğimize inanıyorum. Bütün koca Muğla'yı arkamızda bekliyoruz. Her sene zaten takımların yanında oldular. Bunu da şampiyonlukla taçlandırdılar. Bu sene onlara daha fazla ihtiyacımız var. Bu lig biraz daha, diğer liglere zorlu bir lig ama güzel bir yapılanmayla bunun üstesinden geleceğiz. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

13 İMZA TAMAM

Muğlaspor Futbol Şube Başkanı Abdullah Eskihisarlı ise transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarla beraber futboldaki profesyonel arkadaşlarımızla beraber 7-24 çalışarak Muğlasporumuza uygun, bizlere uygun ve taraftarımıza, camiamıza uygun kişileri Muğlaspor'a kazandırmayı hedefliyoruz ve bunun için de yoğun bir mesai harcıyoruz. Şu anda toplam 13 transfer yapmış bulunmaktayız. Bunun 3 tanesi yabancı, 10 tanesi yerli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Transferlerimiz devam edecek. Geçen yıl yine Muğlaspor bünyesinde olup kiraladığımız oyuncular ve bu sene yaptığımız transferlerle beraber 21 kişi şu an itibariyle çalışmalarımız devam ediyor. Ayın 18-19'u gibi büyük ihtimal Burdur'da ikinci kampımız olacak. O kampa kadar buradaki oyuncularımızın durumlarını değerlendireceğiz. Transferlerimizle ilgili eksik mevkilerimizin durumlarını değerlendireceğiz ve sonra ikinci kampımıza da Burdur'da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AVRAMOVSKI VE ÇELHAKA DA TAMAM

Muğlaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Karadağ Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Driton Camaj'dan sonra yabancılar Arnavut ön libero Jurgen Çelhaka ve daha önce anlaştığı Kuzey Makedonya Milli Takımı oyuncusu Daniel Avramovski ile resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar, Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Olimpija Ljubljana forması giyen 25 yaşındaki Jurgen Çelhaka'yı kadrosuna kattı. Arnavut futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törende kendisini Muğlaspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Muğlaspor Basın Sözcüsü Nacide Bülbül ve Genel Kaptan Süleyman Çulha da hazır bulundu.

AVRUPA ARENASINDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde sırasıyla KF Tirana, Legia Varşova ve NK Olimpija Ljubljana formaları giyen Jurgen Çelhaka; Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarında da mücadele etti. Muğlaspor'un resmi sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki 10 numara, kariyerinde sırasıyla Makedonija, Rabotnicki, OFK Belgrad, Kızılyıldız, FK Vojvodina, Olimpija Ljubljana, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor, Iğdır FK ve Sivasspor formaları giydi. A takım düzeyindeki kulüp kariyerinde 306 maça çıkan deneyimli futbolcu, 49 gol ve 10 asist kaydetti. Avramovski, 1'inci Lig'de 85 maçta 26 gol, Trendyol Süper Lig'de ise 25 maçta 2 golle oynadı.

KOŞUKAVAK VE AVRAMOVSKI YENİDEN BULUŞTU

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın eski öğrencisi olan Daniel Avramovski yaptığı açıklamada, Muğlaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Muğlaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Umarım gelecekte her şey bizim için çok iyi olur. Şimdilik her şey çok güzel. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı