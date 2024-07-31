Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum FK'nın stadyum çalışmalarını inceledi

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki heyet Süper Ligin yeni ekiplerinden Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi stadyumdaki çalışmalarını yerinde inceledi. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, çalışmalar hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek Sipay Bodrum FK'nın yeni sezon öncesi stadyumdaki çalışmalarını yerinde inceledi. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, protokol heyeti yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Akbıyık, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek Bodrum FK'ya yeni sezonda başarılar diledi.

Bodrum FK As Başkanı Selahattin Polat ise Vali Akbıyık'a süper Lig maçlarının Bodrum'da oynanması için canla başla çalıştıklarını ifade ederek inşallah maçlarımızı Bodrum Stadyumu'nda oynanacak hale getireceklerini söyledi. - MUĞLA