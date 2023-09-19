Muğla Valisi İdris Akbıyık, Durgunsu Kano Olimpik Umutlar yarışlarında altın madalya kazanan Rahmi Kaan Karahan'ı ödüllendirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Polonya'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar yarışlarında altın madalya kazanan Rahmi Kaan Karahan'ı ödüllendirdi.

Poznan kentinde 15-17 yaş grubundaki 43 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, 200 metre yarışlarında birinciliği elde eden Karahan, 500 metre yarışlarında ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muğla Valisi Akbıyık, şampiyonanın ardından kente dönen Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Rahmi Kaan Karahan, antrenörü Ahmet Ufuk Özcan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ı makamında kabul etti.

Başarılı sporcu Karahan ile başarısında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Akbıyık, Muğla'nın başarılı sporcuları ile gurur duyduğunu belirtti.

Karahan ile antrenörü Özcan ise daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalara devam edeceklerini, hedeflerinin olimpiyat derecesi olduğunu kaydetti.

Akbıyık, sporcuyu başarısından dolayı altınla ödüllendirdi.