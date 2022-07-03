Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda düzenlenen şampiyonaya, Muğla, Ankara, Diyarbakır, Sinop, Rize, İstanbul, Bingöl ve Tunceli'den kadın ve erkeklerde 23 takımdan 185 sporcu katıldı.

Sporcular, karma, kadınlar ve erkekler kategorilerinde sprint, slalom ve kafa kafaya yarışlarında kürek çekti.

Şampiyonada, erkeklerde Muğla (A) birinci, Muğla (C) ikinci, Rize üçüncü oldu. Kadınlarda ise İstanbul (A) birinciliği, Muğla (B) ikinciliği, Muğla (A) üçüncülüğü kazandı. Karma kategorisinde birinciliği Muğla (A), ikinciliği Muğla (B), üçüncülüğü ise Sinop (A) elde etti.

Sporculara, kupa ve madalyaları düzenlenen törende verildi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Muğla'nın turizmde önemli bir lokasyon olduğunu ve sportif turizme yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Dalaman Çayı'nda önceki yıllarda Avrupa ve Türkiye şampiyonası düzenlediklerini anlatan Yardımcı, "Geçen sene yine Ortaca'da okullar arası şampiyona yaptık. Altını çizmemiz gereken arz, taleple oluşuyor. Eğer bir talep eksikliği olursa arzı sağlayamazsınız. Bu şampiyonada biraz talep eksikliği yaşandığını düşünüyorum ama yine de biz arzı sağladık. Muğla çok kıymetli bir yerdir. Muğla'yla biz, dünyaya spor turizmiyle açılacağız." dedi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise Köyceğiz'in kürek, kano, üniversiteler arası plaj hentbolu yarışmalarının ardından rafting durgun su yarışmalarına ev sahipliği yaptığını kaydetti.