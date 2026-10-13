Muğla Bodrum'daki ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası'nda 184 sporcu yarışıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Yelken Şampiyonası'na katılan yabancı sporcular, Türkiye'nin iklimine hayran kaldı.

Aralarında geçen yılın dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 39 ülkeden 184 sporcu, Türkiye'nin gözde turizm kenti Bodrum'da madalya için mücadele ediyor.

Başarılı yelkencileri bir araya getiren ve 16 Ekim'de sona erecek şampiyonada sporcular, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında dereceye girebilmek için yarışıyor.

Yarışa Rusya'dan katılan 20 yaşındaki Semyon Shatalov, parkurda denize girerek su ve hava durumunu test ettiğini söyledi.

Rusya'ya kıyasla deniz suyu sıcaklığının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Semyon Shatalov, "Rüzgarın mevcut seviyesi yeterli. Hava ve su şartları gayet güzel. Ancak rüzgar biraz daha sert ve güçlü olsaydı performans açısından çok daha keyifli bir yarış olurdu." dedi.

Turnuvadaki rekabet seviyesine değinen Rus yelkenci, organizasyonda dünyanın en yetenekli sporcularının yer aldığını belirterek, "Buradaki herkes çok güçlü. Tek bir kişiyi veya rakibi öne çıkarmak doğru olmaz. Burada herkes kazanabilecek potansiyele sahip." diye konuştu.

18 yaşındaki Rus sporcu Anna Skirmont, birkaç gündür Bodrum'da verimli antrenmanlar yaptıklarını ve parkur koşullarına kısa sürede uyum sağladıklarını dile getirdi.

İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya gibi ülkelerden gelen güçlü rakiplerle karşılaşacağını belirten Anna Skirmont, ülkesine madalyayla dönmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

"Finlandiya'ya kıyasla deniz suyu çok daha sıcak ve masmavi"

Organizasyonda mücadele eden 19 yaşındaki Fin sporcu Alex Tammi de rüzgarın değişken olmasının ve basınç farklarının yüksek olmasının teknik açıdan zorlayıcı olduğunu kaydetti.

Bodrum'u çok sevdiğini ifade eden Tammi, "Hava harika ve çok güzel bir sıcaklık var. Finlandiya'ya kıyasla deniz suyu çok daha sıcak ve masmavi. Kendime her zaman güvenirim, amacım Finlandiya'ya madalya ile dönmek." açıklamasını yaptı.

Bodrum'da yaşayan 19 yaşındaki Fransız sporcu Capucine Deltel ise kentin iklimini ve deniz sıcaklığını çok beğendiğini belirterek, "Bu seviyedeki ilk şampiyona tecrübem. Fransa'ya madalya götürmeyi elbette çok isterim ancak buradaki temel amacım deneyim kazanmak ve yarışın tadını çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten 20 yaşındaki Singapurlu yelkenci Keira Carlyle, organizasyona ve kentin atmosferine hayran kaldığını ifade etti.

Carlyle, "Şu ana kadar hava şartları ve organizasyon mükemmeldi. Buraya gelme amacım eğlenmek, kendimi geliştirmek ve yeni tecrübeler edinmek. Eğer Singapur'a bir madalya ile dönersem bu benim için harika bir bonus olur." dedi.

Arjantin'i temsil eden 20 yaşındaki Francisco Gomez de rüzgarın zaman zaman teknik zorluklara neden olduğunu ancak kentin genel olarak yelken sporu için çok iyi bir ortama sahip olduğunu belirtti.

Gomez, İtalyan Antonio Pascali ile Sloven Luka Zabukovec'in şampiyonada favori olduğunu belirterek, "Podyuma çıkmak zor görünse de son ana kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA