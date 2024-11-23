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Mourinho, Talisca sorusuna tek cümleyle cevap verdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Anderson Talisca ile ilgili soruya "Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey oyuncularımdan çok mutlu olduğum" cevabını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-2 kazandıkları Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olan Anderson Talisca ile ilgili soruyu da yanıtladı.

"10 GOL ATABİLİRDİK"

"Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet...

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Bu onların sorumlulukları. Çok iyi idman yapıyorlar. Bizler onlara iyi idman hazırlıyoruz ama onlar da çalışıyor. Haklarını teslim etmek gerekiyor. İyi çalışıyorlar. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım için. Oynadıkları zaman da iyi oynuyorlar. Cenk Tosun, Becao da çok iyi çalışıyor. Çok çalışmak bizim inancımız. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etmek istiyorum ama bana şunu dedi, 'Beni götürün, kulübede olayayım, gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim.' dedi. İhtiyacımız olmadı ama takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim."

TALISCA SORUSUNA YANIT

Anderson Talisca ile ilgili soruya ise Jose Mourinho, "Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey oyuncularımdan çok mutlu olduğum" yanıtını verdi.

Mourinho, Talisca sorusuna tek cümleyle cevap verdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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