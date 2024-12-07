Mouriho'dan derbi mağlubiyeti sonrası çarpıcı şampiyonluk yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, şampiyonluk şanslarıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"BİZ DAHA İYİYDİK, HAKEMİ BEĞENDİM"

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı.

"OYUNCULARIMI ELEŞTİREMEM"

Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti.

"HAKEMİ TEBRİK ETTİM"

Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim, kendisine tebrik ettim. Saha içinde yanlışı var mı bilmiyorum ama hakem yönetimi tutarlıydı. İki takıma aynı şekilde davrandı. Oyuncular da doğru mücadele ettiler.

"HAK EDENİN KAYBETTİĞİ BİR MAÇTI"

Bugün şu tarz bir maçtı, hak edenin kaybettiği maçtı. Elimizden geleni yaptık ama Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum, iyi savaştılar ama beraberlik için savaştılar, kazanmak için değil. Bizler kazanmak için savaştık. Beşiktaş 2 değil, 1.5 pozisyona girdi. Birçok pozisyonumuz vardı bizim. Oyuncularım kazanmak için oynadı. Futbol bu şekilde. Yanlış bir şey görmüyorum. Maçı kazanmak için yeteri kadar pozisyon ürettik. İlk yarının ortaları ve ikinci yarının başında çok iyiydik. Futbol böyle bir oyun. Daha iyi olabilir miydik, olabilirdik. Oyuncularım kazanmak için yeterli şeyleri yaptılar. Futbolun nasıl olduğunu bilmiyorum.

"YARIŞTAYIZ VE YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ"

İnsanlar beni eleştirecektir ama ben dürüstçe analiz ediyorum. Minimum beraberliği hak ettik, kazanmayı hak ettik. Hakem de performansında iyiydi. Oyuncuların sistem yüzünden baskı hissettiğini düşünmüyorum. Kazanmak için oynadılar. Puan farkı 3 kalabilir, 6 olabilir. Bazıları duygusal dengesini kaybedecek. Eleştiriler gelecek. Biz yarıştayız ve yarışın içinde kalacağız. Sonunda ne olacağını göreceğiz.

"BEŞİKTAŞ LOTOYU KAZANDI"

Beklediğimiz gibiydi. Orta sahayı güçlendirmek için Musrati'yi başlattılar, Rafa'yı kenara alabileceklerini düşünmüştüm. Rafa'yı herkesten iyi tanıyorum, 10 numara ama kenarda oynayabiliyor. Sıfır taktiksel problemimiz var maç içinde. Rakibin maç içinde 1 pozisyonu vardı. Orada da en iyi özellikleri olan kontrataktan. Maçı kontrol etmekte problem yaşamadık. Savaştılar. Bazen savaşan takım kazanır. Günün sonunda lotoyu kazandılar. Böylesi bir maçta 4-5 büyük fırsat kaçıramazsın. Kaçırırsanız cezalandırılırsınız.

"TARAFTARLARIMIZ TEKRAR İZLESİN"

Taraftarlarımız maçı tekrar izlesin. Tekrar izlerlerse ne demek istediğimi anlayacaklardır. Futbol bu. Onları anlıyorum. Şu an kimse benden daha üzgün değil. Taraftarları anlıyorum ama kimse benden, futbolcularımdan, yöneticilerden daha üzgün değilim. Bazen bir şey yapmaz ve kaybedersiniz, AZ Alkmaar gibi. Taraftarlarımızın inancını artırmak için şunu söylüyorum, yol çok uzun. Liderle fark 3 puan olarak kalabilir, 6 puana çıkabilir.

"BU KELİMEYİ SEVMEM AMA ŞANSSIZDIK"

Biz bir kontratak takımı değiliz. Felsefemiz bu değil. Oyunun kontrolünü elimizde tutma üzerine oynuyoruz. Maç kaybettiğiniz zaman insanlar yeni transfer düşünüyor ama ben oyuncularımı eleştiremem. Dzeko, Tadic net pozisyonlar kaçırdığı için, iki topumuz direkten döndüğü için oyuncularımı eleştiremem. Bir ortadan gol attılar. Bu konuda oyuncuları eleştiremem. Bu kelimeyi sevemem ama bugün şanssızdık, Fenerbahçe şanssızdı. Kazanmak için her şeyi yaptık ama şanssızdık.

"HER HAKEM BÖYLE OLSA ÇOK GÜZEL BİR LİG OLUR"

Şampiyonluk için oynayan takımların maçındaki hakemlerin hepsi, bugünkü hakem gibi olursa çok güzel bir lig olur. Kazanan da şampiyonluğu hak etmiş olur. Biz kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Hakemlerin de birazcık desteği var. İlk bunu söyleyen ben miyim bilmiyorum, genel olarak Türkiye'de insanlar kaybedince hakemleri tebrik etmiyorlar."