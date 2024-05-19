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Motokros Şampiyonasında Final Yarışları Başladı

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Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ikinci gününde final yarışları başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 6 ülkeden 158 sporcu mücadele ediyor.

Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ikinci gününde final yarışları başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden 158 sporcu mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Spor

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