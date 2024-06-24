Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda millileri takip eden gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Aynı zamanda A Milli Takım'ın eski kaptanlarından olan Arda, ay-yıldızların teknik direktörü Vincenzo Montella ve genç yıldız Arda Güler arasında antrenmanda yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HEP BERABER BU HİKAYEYİ ÇOK GÜZEL HALE GETİRELİM"

Güzel bir yolculuğun içinde olduklarını söyleyen Arda, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002'yi de, 2008'i de geçeriz" ifadelerini kullandı.

"MONTELLA'NIN TAKTİK BİLGİSİNE GÜVENİYORUM"

Millilerin çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu aktaran genç teknik adam, "Montella'nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz. Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" dedi.

"KAPTANLARIN KADERİ BU"

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuştuğunu açıklayan Arda Turan, "Onu çok severim. Çok özel bir oyuncu. Öteki tarafı seçenlere de saygım oldu. Hakan gibi oyuncular çok büyük örnektir. Hakan ülkemizi seçti. Yaptığı bütün şeyler muhteşem. Avrupa'nın en iyi orta saha oyunculardan biri. Orada olması bile gelecek için, oradaki çocuklar için çok büyük örnek. Hakan'a kardeş gibi bakıyoruz. Çok büyük liderlik gösteriyor. Dünkü hali de bizi ne kadar önemsediğini gösterir. Hakan'ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok. Yıldıray abiden başlıyor, bu oyuncuların gurbetçi gençler için yaptıkları çok önemli. Üzülmesini anlıyorum. Türk Milli Takım kaptanların kaderinde bu var galiba. Çok iyi devam edecektir" şeklinde konuştu.

"ARDA BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

"Milli takımda bir kriz yok" sözlerini kullanan 37 yaşındaki antrenör, "Arda Güler ile Instagram'dan konuşuyoruz bazen. Arda bizim göz bebeğimiz. Gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Arda, Real Madrid'de sezon sonunda 8-10 maç çok iyi oynadı. Gürcistan maçta zemin ağırdı. Dışardan baktığınız zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Topa sahip, set hücumu yapacağımız maçlarda etkili kullanabiliriz. Arda o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri. İlk krizlerde suni krizler olur. Arda'nın bunlara geleceğini sanmıyorum. Muhteşem bir elmas var. Onun futbolunu konuşup, eğlenmeliyiz. Çekya'yı geçerek son 16 maçında gerçek Arda'ya ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan yerde hocamız onu değerlendirecektir düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BU YANLIŞ BİR OKUMA"

Montella ile Arda arasındaki antrenmandaki durumu da değerlendiren Arda Turan, "Montella'nın tavrını okuduğumda 'Sen delisi misin Arda? Biz seni maçta oynatmıyoruz. Çekya maçı var, çok önemli. Düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın' diyorum. Oyuncularıma bazen ben de öyle yaparım. Caner her antrenmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda'nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım. Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolunda içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.