Montella: İspanya Maçına Hazırız ve Hırslıyız

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Avrupa'nın son şampiyonuna karşı mücadele edeceklerini ve bunun kendilerini hırslandırdığını söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın çok iyi futbol oynadığını ve futbolseverlere keyif verdiğini anlatan Montella, "Oynarken de keyif aldığını görebiliyoruz ama İspanya Milli Takımı sadece Yamal'dan oluşmuyor. Bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor, ikili kademe mi teke tek mi oynayacaksınız. Bu kararımı tabii ki şu an açıklamayacağım. En iyi performansımızla sahada olmak istiyoruz. Avrupa'nın son şampiyonu, en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Bu tabii ki bizi hırslandırıyor. Bu işi yapıyorsanız, bu tarz maçlar için yaşıyorsunuz. Her zaman inançlı olacağız, hırsımızı sahaya yansıtacağız. Biz de hayalperestiz, bu tarz maçları kazanmak için elinden gelen her şeyi yapman gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Montella, İspanya'nın 25 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız, son 25 maçta, 20 maçı kazandı. Eski milli takıma benzeyecek bir potansiyele sahip, bu tarz maçlar bizi aksine hırslandırıyor. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Defansif anlamda mükemmel bir maç oynamamız gerekiyorsa da ofansif anlamda da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, "Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte hem daha çok süre alıyor hem de farklı bir pozisyonda oynuyor. Siz hangi bölgede oynamasını daha uygun görüyorsunuz?" sorusunu, "Arda geçen sezonun sonlarında da devamlılıkla oynamaya başladı. Arda çok büyük yetenek, çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynayabileceğini biliyoruz. Bu sezon Real Madrid'de biraz daha geride gibi gözüküyor ama sadece geride oynatmadı, rakibin özelliğine göre pozisyonunu değiştirdiğini de gördük. Biz hoca olarak milli takımda o bölgede oynamasını öngörüyoruz ama bu değişebilir." şeklinde yanıtladı.

"Oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor"

"Gürcistan'da çok iyi bir maç oynadık, ofansif anlamda yaptığımız ön alan baskılarını kullandık, bu bizim maçı kazanmamızı sağladı, bu zihniyeti devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, "Geliştirmemiz gereken bir konu varsa topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor. Bu maçta her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz çünkü her maça kazanmak için çıkıyoruz. Mükemmel bir maça ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama futbolda kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Montella, Kerem'in forvette oynamasına dair ise "Bence bitirici olarak milli takımda muazzam işlere imza atıyor. Özelliklere bakmaksızın bir futbolcu golü koklayabiliyorsa rakip kaleye daha yakın tutmakta fayda var." diye konuştu.

Vincenzo Montella, Barış Alper'in Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili "Çok üzüldüğümüz bir pozisyondu, çok şanssız bir pozisyon yaşandı. Kendisi de çok üzgün, bizimle kalıp destek verecek. Sonuna kadar bizimle olacak, yarın olmayacağı için, sahada belki olmayacak ama sonuna kadar yanımızda olacak ve destek verecek." ifadelerini kullandı.

"Konya'ya her geldiğimizde çok büyük sevgi ve bağlılık hissediyoruz"

Montella, Konya'da oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktararak "Konya'ya her geldiğimizde çok büyük sevgi ve bağlılık hissediyoruz. Bu bizi acayip etkiliyor. İnanılmaz bir his. Tüm taraftarlarımız yarın kırmızı forma ile gelirse birlik olup güzel bir görüntü vermiş oluruz. Letonya maçında da onların sevgisini hissetmiştik, tekrar teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Hocamızın Türk vatandaşlığına geçmesi için harekete geçeceğiz" sözleri hakkında ise "Benim için gurur meselesi olur." değerlendirmesinde bulundu.