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Montella'dan tartışma yaratacak Arda Güler itirafı: Ben karar vermedim

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'in son durumu, antrenmanda yaşananlar ve kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler meselesini aydınlığa kavuşturalım. Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak olan Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

"BAŞKA MİLLİ TAKIM YOK"

"Oyuncuların benim düşüncelerimi benimsemesini istiyorum. Takımda 12-13 senedir olan oyuncuların, en iyi takım olduğunu söylüyor. Adil olmayan eleştirileri var. Biz tek vücut olduk, dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Başka sonuçlara bel bağlamış değiliz. Tüm kırdığımız rekorları tekrar hatırlatmak istemiyorum. Oyuncularımızı destekleme zamanı. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım, işimizin bir parçası. Başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. Pozitif durumdayız. Gerçek taraftarımız bizimle olacaktır ve ilk düdükten itibaren bizi destekleyecektir. Eleştirenlere söylemek istediğim başka milli takım yok. Bu oyuncular son zamanlarda yüzümüzü güldürdü. Çocukların bu desteğe ihtiyacı var.

Montella'dan tartışma yaratacak Arda Güler itirafı: Ben karar verdim

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler meselesini aydınlığa kavuşturalım. Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor. Portekiz maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması kararını sağlık ekibimiz, doktorumuz ve oyuncuyla birlikte verdik. Ertesi gün malum video internette ortaya çıktı. Arda'nın belli bir süreden sonra depara çıkamayacağını doktorlarla tespit ettik. Dolayısıyla Arda belli bir egzersiz seviyesinin üstüne çıkamayacaktı. Arda 2 gündür antrenmana çıkıyor. Arda son maçta ilk 11'de çıkmadı ve olanları görüyorsunuz.

Montella'dan tartışma yaratacak Arda Güler itirafı: Ben karar verdim

3 TANE HARİKA KALECİMİZ VAR

Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?

Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil. Bizim 3 tane harika kalecimiz var ama birini seçtiğimizde diğerleri üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi. 3 tane bizim için garanti olan kalecimiz var."

Montella'dan tartışma yaratacak Arda Güler itirafı: Ben karar verdim

İRFAN CAN KAHVECİ: KULÜPÇÜLÜK İŞLERİNE SON VERMEMİZ LAZIM

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci ise "İlk maçta taraftarlarımızı daha iyiydi, ikinci maçta ise biraz durgun gibiydi. İnşallah yarın daha da bizi yükseltirler. Yarın için 90 dakika oynayacak durumda değilim. Belki gruptan çıktıktan sonra oynayabilirim. Hocamız da yarın 10-15 dakika süre verirse hazırım. Sosyal medyada çıkan olaylar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. İçeride her şey yolunda. Bizi etkilemiyor. Bu olaylar bizi daha da hırslandırıyor hatta. Takım içerisinde güzel bir ortam var. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu olsun, biz hep beraberiz. Çok da iyi arkadaşlıklar var. Artık bu kulüpçülük işlerine son vermemiz lazım milli takımda" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella İrfan Can Kahveci Milli Takım Arda Güler Futbol Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Unbekannt nichts:

Bu çocuk oynamayacaksa neden milli takımda kardeşim neden önünü kesiyorsunuz herkesin herzaman sakatlık riski var kaldıki bu milli maç neyi vasa ortaya koyacaklar.

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Ergun Sen:

Demekki kas gücü yeterli değil 20 dakk ok.daha fazla koşamııyorsa oynamamalıdır

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Sessiz Sessizz:

Unbekannt iste sizin gibiler yuzunden asiri psikolojik baski oluyor ve adamlar sistemini uygulayamiyor. Adam.acik acik soyluyor. Uzun sure oynayabilecek durumda degil diyor. Daha ne yapsin? Uzun sure oynayip problem olsa bu defa sorun varsa neden oynattin diyeceksiniz

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Fatih Öztürk:

Benden tam destek

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Uzun Adam:

Real madrid oyuncularının oynamasına engel mi oluyor nedir.

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