Montella'dan sürpriz tercih! Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'leri belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitasishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

GÜRCİSTAN İLE 6. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇ SAAT 22.00'DE

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor. Milliler ilk maçta saat 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maç olan Portekiz Çekya karşılaşması ise saat 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda oynanacak.