Montella'dan sürpriz kadro

Montella'dan sürpriz kadro
Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu dördüncü maç haftasında Gürcistan'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

