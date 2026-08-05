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Salah Trabzonspor İçin İstanbul'da

Salah Trabzonspor İçin İstanbul'da
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Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, Trabzonspor'a transfer olmak için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atması beklenen Salah'ı Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce taraftar karşıladı. Trabzonspor, sosyal medyadan Salah'ın bordo mavili forma giydiği anları paylaşırken, ünlü oyuncunun 'Bize Her Yer Trabzon' ifadesi dikkat çekti.

Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a transferi için İstanbul'a gitti. Salah'ın, sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo mavili takıma bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.Yüzlerce Trabzonspor taraftarı, yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren uçağı Atatürk Havalimanı'nda bekledi.Havalimanı çıkışında taraftarları selamlayan Salah, taraftarlara üçlü çektirdi. Trabzonspor, Salah'ın uçaktaki görüntülerini ve bordo mavili formayı giydiği anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bu videoların birinde Salah, "Bize Her Yer Trabzon" ifadesini kullandı.

BBC
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