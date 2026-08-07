Mohamed Salah Trabzonspor'da: Avrupa'da Kalma Tercihi ve Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Liverpool efsanesi Mohamad Salah'ın Trabzonspor'la iki yıllık sözleşme imzalaması birçok kişiyi şaşırttı. Suudi Pro Lig kulüpleri yıllardır Salah'ın peşindeydi, Major League Soccer da dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri için gerçekçi bir seçenek olarak görülüyordu.Bunun yerine 34 yaşındaki oyuncu, Türkiye'nin yerleşik düzenini sarsmasıyla daha çok bilinen Trabzonspor'a katılarak Avrupa'da kalmayı tercih etti.Peki Salah neden Trabzonspor'u seçti ve Mısırlı yıldız ile kulüp birbirinden ne bekleyebilir?Avrupa'da kalma önceliğiSalah'ın kararını yalnızca para açıklamıyor.Suudi Arabistan kulüpleri uzun süredir Mısırlı yıldızı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemişti.Al-Ittihad son anda bir girişimde bulunurken, Sporting Kansas City de onu ABD'ye getirmek isteyen MLS kulüpleri arasındaydı.Her iki seçenek de çok büyük maddi kazançlar sunabilirdi.Ancak Salah Avrupa futbolunda kalmayı tercih etti.Türkiye'de de oldukça iyi kazanacak. Trabzonspor, Türk borsasına yaptığı bildirimde oyuncuya sezon başına 17 milyon euro ödeneceğini ve Salah'ın kendi adını taşıyan ürünlerden elde edilen gelirin %20'sini alacağını doğruladı. Trabzonspor geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamladı ve bu ay Avrupa Ligi play-off'larında mücadele edecek.İki maç üzerinden oynanacak eşleşmeyi kazanması halinde lig aşamasına kalacak, kaybetmesi durumunda ise Konferans Ligi'ne geçecek.Bu yazki Dünya Kupası'nda Mısır'ın eleme aşamalarına yükselmesine yardımcı olan ve 2024-25 sezonunda kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen bir oyuncu için UEFA organizasyonlarında mücadele etmeyi sürdürmenin önemli bir ağırlık taşıdığı görülüyor.Neden Trabzonspor?Salah Avrupa'da kalmaya kararlıysa, Trabzonspor ilk bakışta en açık tercih olmayabilirdi.Türkiye'nin üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş.Tarih boyunca ülkeye gelen en büyük isimlerin çoğu İstanbul'un dev kulüplerinden birini tercih etti.Beşiktaş da Salah'ı transfer etmeye çalıştı ancak anlaşmanın mali yapısı üzerindeki görüşmelerin çökmesi Trabzonspor'un önünü açtı.Türkiye'nin en büyük kulüplerinin küresel görünürlüğüne sahip olmasalar da Trabzonspor kesinlikle ufak bir takım değil.Yedi kez Türkiye şampiyonu oldular, en son 2021-22 sezonunda Süper Lig'i kazandılar ve geçen sezon da Türkiye Kupası'nı kaldırdılar.Fatih Tekke'nin takımı ligi de üçüncü sırada bitirdi.Salah, kulüp tarihinin tartışmasız en büyük transferi.Trabzon'a geçmeden önce onu karşılamak için yüzlerce taraftarın toplanması, transferin yarattığı heyecanı ortaya koydu.2021 yılında Rangers ile İskoç Premiership şampiyonluğu yaşayan ve son iki sezonunu Türkiye'de, Esenler Erokspor'da geçiren İskoç orta saha oyuncusu Ryan Jack, yaşananlara şaşırmadığını söylüyor.BBC Spor'a konuşan Jack, "Türk futbolunda bir gerçek var, taraftarlar inanılmaz derecede tutkulu" diyor: "Büyük kulüplerin çok geniş destekçi kitleleri var ve takımlarının arkasında gerçekten duruyorlar."Salah tanıtımı sırasında kısa süreliğine şehre ithafen sembolik 61 numaralı formayı giydi.Bu numara Trabzon'un araç plaka kodunu temsil ediyor ve taraftarlar açısından özel bir anlam taşıyor.Taraftarlar geleneksel olarak maçların 61. dakikasında kutlama yapıyor.Ancak 2026-27 sezonunda Salah, Mısır Milli Takımı'nda da giydiği numarayı 10 numarayı istedi.Takım arkadaşı Ernest Muçi, kulübün yıldız transferine saygı göstergesi olarak formayı bırakmayı kabul etti.Türkiye neden elit oyuncuları çekmeye devam ediyor?

Salah'ın transferi, Türk futbolunun yerleşik yıldızlar için artan cazibesinin son göstergesi.Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Nathan Ake ve Leandro Trossard Süper Lig'deki yüksek profilli isimler arasında yer alırken Andre Onana, Ruslan Malinovskyi ve Stefan Savic de halihazırda Trabzonspor kadrosunda bulunuyor.Geçen yaz Süper Lig, dünya futbolunda Premier League ve Suudi Pro Lig'in ardından üçüncü en yüksek net transfer harcamasını yaptı ve bu durum ligin artan hedeflerini ortaya koydu.Bu harcamaların arkasındaki ekonomi alışılmışın dışında.Türkiye'nin büyük kulüpleri UEFA organizasyonlarından euro cinsinden önemli gelir elde ederken, yurt içindeki faaliyet giderlerinin büyük bölümü Türk lirası üzerinden gerçekleşiyor.Ülkede uzun süredir devam eden yüksek enflasyon dönemi, mevcut yerel borçların göreli değerini de düşürdü ve kulüplere ilk bakışta göründüğünden daha fazla esneklik sağladı.Bu nedenle Trabzonspor mali açıdan Salah'a cazip bir paket sunabildi.Salah'ın Haziran 2028'e kadar sürecek iki yıllık sözleşmesi Suudi Arabistan'da kazanabileceği maaşın altında olsa da, Türkiye'de ek primler ve ismine bağlı ürün gelirlerinden pay da alacak.Sonuç olarak Süper Lig kariyerlerinin ilerleyen dönemindeki oyunculara rekabetçi maaşlar, tutkulu taraftar grupları ve Avrupa futbolu sunabiliyor.Jack, ligin profilinin yükselmeyi sürdürdüğüne inanıyor."Lig her yıl daha güçlü hale geliyor ve daha fazla büyük ismin geldiğini görüyorsunuz" diyor: "Salah muhtemelen son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük isim. Bu, ligin büyüdüğünü gösteriyor ve diğer üst düzey oyuncuları da buraya gitmeyi düşünmeye ikna edebilir."Harika stadyumlar, harika şehirler var ve rekabetçi bir lig var.Kendi deneyimi de bu görüşü güçlendirmiş."Buraya ilk geldiğimde her şeyi çok sevdim" diye ekliyor: "Herkes uyum sağlamanıza yardımcı oluyor ve insanlar gerçekten çok dost canlısı."Yabancı oyuncular geldiğinde kulüpler onlara yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor."Seviye yeterince yüksek mi?Süper Lig tanınmış isimleri çekmesine rağmen Avrupa'nın elit liglerinin bir hayli gerisinde.Opta şu anda ligi dünya futbolunun en güçlü 14. ligi olarak sıralıyor. Bu sıralamada Danimarka ve Polonya'nın birinci liglerinin ve hatta İngiltere'nin ikinci ligi olan Championship'in gerisinde yer alıyor.Türk kulüpleri Avrupa'da kalıcı başarı elde etmekte de zorlanıyor.Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmasından bu yana sadece bir Türk takımı büyük bir UEFA organizasyonunda yarı finale ulaşabildi.Bu da Türkiye'nin önde gelen kulüpleri ile Avrupa'nın yerleşik güçleri arasındaki farkın sürdüğünü gösteriyor.Ancak Salah için bu transfer bir orta yol anlamına geliyor.Avrupa futbolundan tamamen uzaklaşmak yerine kıta düzeyinde mücadele etmeyi sürdürecek ve aynı zamanda futbolun en tutkulu ortamlarından birinde oynayacak.Salah hala en üst seviyede performans gösterebilir mi?

Yaşı, Salah'ın kariyerinin son dönemine girdiğini düşündürüyor ancak hala sunabileceği çok şey olduğuna dair işaretler de var.2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ın eleme aşamalarına yükselmesine öncülük etti ve beş maçta bir gol, iki asist üretti. Liverpool'daki son sezonu ise daha zorlu geçti.Son Premier League şampiyonu ekip hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından beşinci sıraya geriledi.Salah, teknik direktör Arne Slot'un gözünden düşmesinin ardından tüm kulvarlarda 12 gol kaydetti.Oysa sadece bir yıl önce kariyerinin en iyi bireysel sezonlarından birini geçirmiş, tüm kulvarlarda 34 gol atıp 23 asist yapmış ve Liverpool'un Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.Geçen sezonki düşüşü hesaba katılsa bile, Türkiye'ye gelen çok az oyuncu Salah'ın kariyer geçmişine yaklaşabiliyor.Trabzonspor'un hücumunu hemen onun etrafında şekillendirmesi bekleniyor.Fatih Tekke'nin takımı genellikle 4-2-3-1 dizilişiyle oynuyor. Salah'ın da Avrupa'nın en üretken hücum oyuncularından biri olmasını sağlayan rolde, sağ kanatta görev yapıp güçlü sol ayağıyla içe kat etmesi bekleniyor.Tekke ayrıca Salah'ın sorumluluklarını büyük ölçüde değiştirmeden 4-3-3 sistemine geçebilir ve böylece Mısırlı oyuncu takımın hücum gücünün merkezindeki isim olmaya devam eder.İlk resmi maçı Trabzonspor'un Süper Lig sezonunu Kasımpaşa deplasmanında açacağı 15 Ağustos'ta olabilir.Ardından dikkatler hızla Macaristan'ın Ferencvaros ya da Polonya'nın Gornik Zabrze takımlarıyla oynanacak Avrupa Ligi play-off'una çevrilecek.Mesaj veren bir transferTrabzonspor açısından bu transfer, Salah'ın sahada ortaya koyacaklarının çok ötesine uzanıyor.Onun gelişi kulübün küresel profilini derhal yükseltti, ticari fırsatları artırdı ve modern dönemin en pazarlanabilir futbolcularından birini kulübe kazandırdı.Jack de Salah'ın gelişinin Türk futboluna yönelik uluslararası ilgiyi artıracağı görüşünde."Bence Liverpool taraftarları ve Salah'ı izlemeyi seven insanlar buna kesinlikle dikkat edecek ve ligi takip etmeye başlayacak" diyor: "Ben oraya gittiğimde ailem ve arkadaşlarım maçları izlemeye başlamıştı çünkü daha önce Türk futbolu hakkında pek bilgi sahibi değillerdi."Salah'ın transferi insanların dikkatini çekecek ve daha fazla kişinin ligi izlemesini sağlayacak."Salah açısından ise bu transfer, herhangi bir dolgun sözleşmeden daha değerli bir şey sunuyor: Avrupa'da kalıyor, yurt içi kupalar ve Avrupa futbolu için mücadele etme şansı elde ediyor ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birinin tartışmasız simge ismi haline geliyor.Bu, birçok kişinin beklediği bir adres olmayabilir ancak hem oyuncu hem de kulüp açısından Trabzonspor, iddialı yeni bir döneme başlama fırsatı sunuyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .