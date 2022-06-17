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Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Modern pentatloncular, İspanya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarışacak

Milli genç modern pentatloncular, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli genç modern pentatloncular, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 19-26 Haziran tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunun İspanya Modern Pentatlon Federasyonuyla düzenlediği şampiyonada, Türkiye adına kadınlarda Selen Gülel ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Erhan Ispanakçı ve Yunus Çalışkan yarışacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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