MLS'te şampiyon Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami oldu
Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, Major League Soccer (MLS) şampiyonluğunu kazandı. Arjantinli futbolcu, kariyerinin 48. kupasını kazandı.
Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off'larında Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami, finalde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
INTER MIAMI 3 GOLLE MUTLU SONA ULAŞTI
MLS'te 2025 sezonu şampiyonunun belirleneceği finalde Inter Miami ile Vancouver Whitecaps, Chase Stadı'nda karşılaştı. Normal sezonda daha fazla puan topladığı için Inter Miami'nin sahasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 8. dakikada Edier Ocampo (kendi kalesine), 71. dakikada Rodrigo de Paul ve 90+6. dakikada Tadeo Allende'nin golleriyle galip geldi. İki golün pasını veren Messi, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Vancouver Whitecaps'in golü ise 60. dakikada Ali Ahmed'den geldi.
TARİHİN İLK ŞAMPİYONLUĞU
İki takımın da ilk kez boy gösterdiği finalde galip gelen Lionel Messi'nin Inter Miami'si tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
KUPA İLE VEDA ETTİLER
İspanyol futbolcular Jordi Alba ve Sergio Busquets, profesyonel futbol kariyerlerini MLS şampiyonluğuyla noktaladı.
MESSİ 48. KUPASINI KAZANDI
Inter Miami formasını giyen Lionel Messi, kariyerinin 48 kupasını kazandı. İşte Messi'nin kazandığı kupalar:
- 10 tane La Liga
- 8 tane İspanya Süper Kupası
- 7 tane Copa del Rey
- 4 tane Şampiyonlar Ligi
- 3 tane UEFA Süper Kupası
- 3 tane Dünya Kulüpler Kupası
- 2 tane Ligue 1
- 2 tane Copa América
- Dünya Kupası
- Finalissima
- Olimpiyat Şampiyonluğu
- U20 Dünya Kupası
- Fransa Süper Kupası
- Leagues Cup
- MLS Supporters' Shield
- Eastern Conference
- MLS Kupası