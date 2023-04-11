MLS maçında ilginç anlar! Hakemle VAR monitöründe pozisyonu izleyen futbolcu ağır bedel ödedi

MLS'te oynanan Houston Dynamo maçında Los Angeles Galaxy forması giyen Martin Caceres, bir pozisyon sonrası VAR incelemesi yapılırken hakemin yanına gitti. Hakeme dokunan ve pozisyon için yorum yapan futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarıyı gören futbolcu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.