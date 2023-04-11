MLS maçında ilginç anlar! Hakemle VAR monitöründe pozisyonu izleyen futbolcu ağır bedel ödedi
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MLS'te oynanan Houston Dynamo maçında Los Angeles Galaxy forması giyen Martin Caceres, bir pozisyon sonrası VAR incelemesi yapılırken hakemin yanına gitti. Hakeme dokunan ve pozisyon için yorum yapan futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarıyı gören futbolcu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Houston Dynamo ile Los Angeles Galaxy'nin karşı karşıya geldiği MLS maçında ilginç anlar yaşandı. Martin Caceres'in VAR monitörünün başında hakemle pozisyonu izlemesinin faturası ağır oldu.
CACERES, HAKEM İLE POZİSYONU İZLEDİ
Mücadelenin 63. dakikasında Caceres, rakibini ceza sahası içinde sert bir hareketle yerde bıraktı. Tartışmalı pozisyonu VAR monitöründen izleyen hakemin yanına giden Caceres sarı kartla cezalandırıldı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
İkinci sarıyı gören Martin Caceres, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. O anlara ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
O anlara ait görüntüler: