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MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i kadrosuna kattı. 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi elinde olan ve son olarak Almanya'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tecrübeli kaleci, geçen sezon Augsburg formasıyla Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 23 maça çıktı.

Gikiewicz, Bundesliga'da ayrıca Freiburg ve Union Berlin formaları giydi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Augsburg Almanya Spor Haberler

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