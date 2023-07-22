MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i kadrosuna kattı. 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi elinde olan ve son olarak Almanya'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Tecrübeli kaleci, geçen sezon Augsburg formasıyla Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 23 maça çıktı.
Gikiewicz, Bundesliga'da ayrıca Freiburg ve Union Berlin formaları giydi.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor